Por Redação O Sul | 29 de julho de 2020

Na Record TV já é dada como certa a saída de Xuxa Meneghel após cinco anos. Com isso, Sabrina Sato irá assumir a sexta temporada do “Dancing Brasil” prevista para 2021.

A eterna rainha dos baixinhos está fora do ar desde abril quando chegou ao fim a segunda temporada da competição musical “The Four”. Inicialmente, Xuxa que recentemente negou que irá trocar de emissora retornaria ao vídeo no segundo semestre com a competição de dança, mas todo o cronograma de realitys shows e talents shows da emissora paulista foi alterado em virtude da pandemia do novo coronavírus.

Contratada em 2015, Xuxa estreou na emissora paulista em agosto daquele ano com o “Programa Xuxa Meneghel”, que chegou ao fim em 2016. Um ano mais tarde, a mãe de Sasha passou a comandar o “Dancing Brasil” e em 2018, o “The Four”.

Segundo a publicação, produtores da Record TV responsáveis por escalarem elenco para as competições já contaram que será de Sabrina o concurso de dança. Por conta do surto de Covid-19 ficaram para o ano que vem o retorno do “Dancing…”, a estreia do “A Ilha” (ainda sem apresentador divulgado) e a nova temporada do “Power Couple” (que deverá ter Adriane Galisteu como apresentadora).

Aos agentes de celebridades, a emissora de Edir Macedo propôs esses programas para aqueles que não forem participar de “A Fazenda”, cuja 12ª temporada estreia em setembro seguindo um rígido protocolo para evitar contágio os “peões” pelo coronavírus.

Com Sabrina no “Dancing…” e no reality de namoro “Game dos Clones” (previsto para outubro), a mãe de Zoe deve ficar de fora da programação dominical após uma experiência mal sucedida.

O “Domingo Show” estreou nova fase em março, mas a quarentena impediu novas gravações e a atração foi sendo reduzida até sair do ar, fato que se repetiu com a novela “Amor Sem Igual”, prevista para voltar à grade ainda este ano. O “Made in Japão” virou programa solo nas noites de sábado mas bem como o dominical não agradou na audiência. Por outro lado, a japa será vista com dois formatos diferentes, um por cada semestre.

