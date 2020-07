Celebridades Bruna Marquezine viajará com amigos e Enzo Celulari em aniversário de 25 anos

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2020

Bruna Marquezine fará viagem com amigos para comemorar o aniversário de 25 anos. A atriz completará a nova idade no dia 04 de agosto e, para não passar em branco, convidou alguns famosos para um passeio intimista pelo Brasil.

A lista seleta de convidados inclui as artistas Manu Gavassi, Priscilla Alcântara e Sasha Meneghel, além do filho de Claudia Raia, Enzo Celulari, com quem a artista estaria trocando mensagens desde o início do isolamento social.

Bruna mantém o destino da viagem de aniversário em segredo, porém será um passeio curto e em solo brasileiro. Diferente da comemoração de 23 anos na Grécia, a atriz decidiu fazer uma minitrip pelo Brasil sem festas para evitar grandes aglomerações, visando respeitar as normas de saúde durante a pandemia do coronavírus.

Os rumores que Bruna Marquezine e Enzo Celulari estariam se conhecendo melhor começaram no início de junho. Seguindo as normas do isolamento social, os dois ainda não se encontraram pessoalmente, mas estariam trocando mensagens pelas redes sociais.

Na época, a atriz ironizou as especulações e ainda provocou ao comentar “mozão” em foto do filho de Edson Celulari. Desde então, eles passaram a deixar elogios e avaliações com mais frequência em ambos os perfis da internet. “Bonito esse quadro atrás”, avisou o empresário em foto da artista com vestido poderoso.

