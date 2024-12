Luiz Carlos Sanfelice Safety in the work (14): PPR – os tipos, nomes e tamanhos de EPRs

Por Luiz Carlos Sanfelice | 20 de dezembro de 2024

Capítulo XIII – Continuação… 2

Lembrando o Capítulo XII, vimos que todo o Equipamento de Proteção Respiratória ou é um PURIFICADOR, ou é um PROVEDOR ou é um AUTOCONTIDO (um recipiente carregado com uma quantidade limitada de ar comprimido que o homem carrega consigo, conhecido como MÁSCARA AUTÔNOMA).

Vimos, também, que os Purificadores são Peças Faciais que cobrem parcial ou totalmente a face e usam filtros purificadores de função mecânica, função química ou uma combinação de função químico-mecânica.

Os EPRs que cobrem o nariz e a boca, com a borda superior cobrindo metade da extensão do nariz e a borda inferior apoiada sobre o queixo, são os EPRs denominados Respiradores de ¼ de Face, e tem o menor índice de Fator de Proteção – FP.

Os EPRs que a borda superior cobre todo nariz até quase a ponte ocular e, na borda inferior cobrem o queixo envolvendo-o inteiramente e, assim, por sua área maior, envolverem quase todo lado da face, são os denominados Respiradores de ½ Face, e tem um índice de Fator de Proteção (FP) bem maior.

Os EPRs que além de cobrirem toda a área de respiração, envolvem, também, os olhos, a testa, as faces esquerda e direita por inteiro, equipadas com um visor amplo, já não mais são chamados de ‘respiradores’ e recebem o nome mais apropriado de “Máscaras”, tem um ‘abrigo’ interno exclusivo para o nariz e boca que evita que o ar exalado (morno) que sai dos pulmões embace o visor, limitando a capacidade visual do usuário. Além disso tem um desenho especial frente a boca, que permite o usuário poder se fazer ouvir e assim não deixá-lo isolado e incomunicável. Essas Máscaras permitem, também, a fixação de óculos especiais dentro da peça facial, sem comunicação com o exterior, quando o usuário precisa de correção visual. E permite ainda, que um sistema de comunicação à distância seja montado dentro da peça facial quando o usuário precisa comunicação remota. Por sua amplitude e desenho, seu Fator de Proteção é consideravelmente maior do que o dos Respiradores.

Todos 3 tipos de Peças Faciais, tanto de ¼, como de ½ ou Face Inteira devem, necessária e obrigatoriamente, ter sua borda de entorno, curvada para dentro, criando o que se chama de Pressão Negativa. Ou seja, quanto mais pressão de ar tiver dentro da peça facial, na inalação ou na exalação, mais a borracha do entorno vai aderir a pele, assegurando assim que o ar externo não consiga penetrar dentro da peça facial.

Por isso, sem discussão, qualquer tipo, marca, modelo, tamanho ou desenho das chamadas “máscaras” filtrantes, com ou sem carvão ativado erradamente indicadas para PR, é ineficiente, não recomendável e tem Fator de Proteção (FP), igual a ZERO. Geralmente elas são feitas de algum tipo de tecido, natural ou sintético, cujas bordas apenas encostam na face e, queira ou não, ao inalar, exalar ou movimentar a cabeça e/ou rosto para cima e para baixo ou para os lados, ela se afasta da pele, no total ou em partes, e o ar externo (poluído, contaminado, maculado, ou não) entra no ambiente interno do respirador. Usado por médicos ou dentistas para proteção do paciente ou do campo cirúrgico ou por pacientes após cirurgias invasivas graves ou por pessoas na rua em áreas de poeiras ou ambientes, ocasionalmente, sujeitos a alguma contaminação, oferecem uma reduzida e até aceitável proteção apenas por algum tempo, nunca o tempo todo de uma jornada de trabalho, todas as horas, todos os dias. É um paliativo, não um EPR.

Vamos ressaltar que nenhuma Peça Facial, tipo Respirador ou Máscara, seja de ¼, de ½ ou de face inteira, é, nada além do que um suporte para o componente (filtro) que se lhe adapta, insere ou rosqueia. Sem esse componente, ele não fornece ou proporciona nenhuma proteção.

Dessa forma vemos que qualquer que seja o tipo de Peça Facial, ela tem 3 componentes básicos principais e indispensáveis: a Peça Facial, o Filtro e os Tirantes que a prendem e a sustentam presas a cabeça. Estes são os 3 componentes básicos de um EPR, mas ele estaria longe de cumprir sua missão e seria incompetente na execução de sua tarefa, se a peça facial, pequena, média ou grande, não fosse equipada com as “Válvulas de Inalação e Exalação”. A de “Inalação” só ‘se abre’ e deixa passar o ar que antes passou pela filtragem do agente filtrante e nenhum outro, assegurando a pureza do ar que irá para os pulmões do usuário. A de “Exalação” só “se abre” quando exalamos o ar contido nos pulmões e rico em CO2, e liberando o ar exalado para a atmosfera, evitando o desconforto do “ar morno” dentro da peça facial e ainda, na máscara com visor, o embaçamento do visor, prejudicial ao operador. Certificar-se, após cada uso, de que as válvulas estejam funcionando plenamente, é item obrigatório de manutenção.

Na edição nº 15, sexta-feira, 27/12, seguiremos na 3ª parte desse Capítulo.

(Luiz Carlos Sanfelice – lcsanfelice@gmail.com)

