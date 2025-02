Luiz Carlos Sanfelice Safety in the work (24): PPR – Variações das máscaras autônomas

Por Luiz Carlos Sanfelice | 28 de fevereiro de 2025

Capítulo XIII – Continuação… 13

Tendo sido criada a possibilidade de “guardar” uma reserva de ar dentro de um cilindro adequadamente resistente, os fabricantes desenvolveram modelos que servem para opções para uso em situações especiais: para entradas rápidas em locais contaminados, para fugir de locais limpos que podem de repente serem contaminados, para um salvamento de busca e resgate ou ainda, debaixo de roupas especiais e adequadas, abrir (ou fechar) válvulas, cortar energia, fechar ou abrir uma porta ou tirar do local sob fogo uma pessoa desmaiada. Então produziram opções que contêm ar para 5 ou 15 minutos, rápidos de vestir (só com uma alça a tiracolo ou uma alça e um cinto) sem necessidade de vestir como mochila. Tradicionalmente, contudo, a máscara autônoma de ar comprimido, disponível para toda uma gama de riscos, é a de 30 minutos, que pode ser equipada, dentro da peça facial, com suporte para lentes oculares corretivas e com sistema de rádio comunicação.

Seja como for, as capacidades de 5, 15, 30, 60 ou 120 minutos, são medidas partindo da capacidade de consumo médio de cerca de 40 litros por minuto, utilizado por homem de tamanho e peso médio normal a executar um trabalho com esforço. Quando o trabalho é mais enérgico e exige muito esforço, a duração pode ser mais curta. As autoridades listaram 8 (oito) fatores que determinam a duração do ar disponível:

a) O grau de atividade física do usuário;

b) A condição física do usuário;

c) A intensidade com que a respiração do usuário aumenta, devido a exitação, medo ou outros fatores emocionais;

d) O grau de treinamento ou experiência que o usuário tenha adquirido com esse tipo de equipamento;

e) Se o Cilindro está ou não em sua carga completa ao iniciar o trabalho;

f) A possível presença no ar comprimido, de concentrações de dióxido de carbono maiores do que .04% normalmente encontrado no ar atmosférico;

g) A pressão da atmosfera: se se usa em um túnel pressurizado ou câmara de submersão a 2 atmosferas (15 psi no medidor) a duração será 50% maior e em 3 atmosferas, será 1/3 maior;

h) A condição geral do Equipamento e componentes

MÁSCARAS AUTÔNOMAS AUTO GERADORAS: É um excelente Equipamento, leve, sem cilindro, todo montado frente ao peito do usuário e fornece ar respirável, sem esforço, durante 1 (uma) hora de uso. Diferente das máscaras com cilindro diretos ou de re-respiração pois não precisa de cilindros de alta pressão, de válvulas reguladoras ou de outros componentes mecânicos. Esta máscara usa um cartucho especial que contêm superóxido de potássio que desprende oxigênio ao entrar em contato com a humidade e o dióxido de carbono do ar exalado e retêm o dióxido de carbono e a humidade. A retenção da humidade é importante já que ajuda a evitar o embaçamento das lentes. Ao usá-lo, a humidade auto regeneradora funciona como qualquer outro aparato respiratório, exceto que o usuário ao usar o Cartucho, ‘fabrica’ seu próprio oxigênio em lugar de tirá-lo de um cilindro de ar comprimido. As características especiais deste modelo são sua simplicidade de construção e uso, e a menor necessidade de manutenção quando compararmos com outras máscaras de alta pressão. O Cartucho gerador de oxigênio tem um tempo de vida útil perfeitamente identificável e sua substituição é simples e rápida.

No meu tempo de indicação e demonstração desse equipamento, observei que ele era, especialmente, considerado, usado e muito utilizado, a bordo das belonaves de combate da marinha de guerra. Não me cabia, por razões militares óbvias, perguntar por quê. Fornecíamos, demonstrávamos, ensinávamos, treinávamos e garantíamos o fornecimento de Cartuchos novos e as partes e peças de manutenção. E era esse nosso limite. Não é da nossa conta sabermos onde e por que são usadas.

Na próxima edição de nº 25, vamos examinar a importante e sofisticada Máscara Autônoma Re-respiratória para 2 (duas) horas de uso.

(Luiz Carlos Sanfelice – lcsanfelice@gmail.com)

