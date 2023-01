Rio Grande do Sul Safra de inverno cresceu em área e produtividade no Rio Grande do Sul em 2022

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Balanço divulgado pela Emater-Ascar diz respeito às colheitas de trigo, canola, cevada e aveia branca/grãos. (Foto: José Schafer/Emater-Ascar)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Balanço divulgado nesta semana pela empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural (Emater=Ascar) aponta que a safra de inverno de 2002 no Rio Grande do Sul cresceu em área de cultivo e produtividade, na comparação com o ano anterior. Os dados se referem às colheitas de trigo, canola, cevada e aveia branca/grãos.

O detalhamento dos dados quantitativos sistematizados por região do Estado está disponível para consulta em “Acompanhamento de Safras”, publicado no site emater.tche.br.

Trigo

A área de cultivo de trigo, cuja colheita está encerrando no Estado, alcançou 1.474.364 hectares, cerca de 20% superior aos 1.228.978 hectares cultivados no ano anterior. A produtividade obtida foi avaliada em 3.508 quilos por hectare (kg/ha), sendo 21,61% mais alta do que a safra 2021.

Dentre as regiões administrativas, em um primeiro agrupamento, com produtividade entre 2.404 e 2.962 kg/ha, estão as de Porto Alegre, Pelotas e Bagé. Em um agrupamento intermediário, entre 3.229 e 3.378 kg/ha, estão as regiões de Frederico Westphalen, Soledade e Santa Maria.

O terceiro agrupamento é composto pelas regiões de Santa Rosa, Lajeado, Ijuí, Erechim e Passo Fundo, que produziram entre 3.565 e 3.833 kg/ha. A maior produtividade do Estado foi obtida na regional de Caxias do Sul, com 4.099 kg/ha. A produção estadual foi avaliada para 5.172.718 toneladas, sendo 45,88% superior às 3.545.796 toneladas da safra 2021.

Canola

Já a área de cultivo de canola foi de 54.565 hectares, com elevação de 43,48% em relação aos 38.029 cultivados na safra anterior. A produtividade foi de 1.864 kg/ha, com variação positiva de 28,85%, em relação à safra passada.

As quatro regiões com maior extensão de cultivo – Santa Rosa, Santa Maria, Ijuí e Bagé – foram responsáveis por 93% da produção estadual e apresentaram produtividades muito semelhantes, entre 1.859 e 1.967 kg/ha. A produção estadual em 2022 foi avaliada em 101.734 toneladas, representando um acréscimo de 85,76% em relação às 54.767 toneladas produzidas em 2021.

Cevada

O plantio de cevada em 2022, por sua vez, foi de 37.729 hectares, 3,59% superior a 2021. A produtividade foi de 3.376 kg/ha, sendo 10,82% superior a obtida no ano anterior, de 3.046 kg/ha. A produção estimada foi de 127.355 toneladas, sendo 14,81% maior do que as 110.929 toneladas obtidas na safra antecedente.

“Um aspecto importante a destacar é a excelente qualidade dos grãos colhidos na safra 2022: em torno de 95% é de primeira qualidade e o percentual de germinação está acima de 95%. Outro fator positivo foi a baixa presença de micotoxinas (Desoxinivalenol), dentro dos limites permitidos pela legislação que regula a indústria de malte”, detalhou a Emater.

Aveia branca

Para a aveia branca, a área de cultivo foi de 352.161 hectares, sendo 2,52% superior aos 343.511 hectares da safra 2021. A produtividade obtida foi de 2.586 kg/ha, significando uma elevação de 9,71% em relação à anterior, de 2.357 kg/ha.

A produtividade apresentou grande amplitude entre regiões – entre 1.400 e 2.859 kg/ha –, advinda especialmente das diferentes conduções dos cultivos e baseados no destino final da produção, porém foi a menor na produção de grãos para sementes e arraçoamento animal e a maior para indústria alimentar humana.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul