Rio Grande do Sul Safra gaúcha 2022/2023 apresenta redução de 40% nas derivas de herbicidas hormonais

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2023

Governo gaúcho recebeu recebeu 55 denúncias de deriva de agrotóxicos Foto: Luciane Rubim/Ascom Seapi

O número de propriedades atingidas no Rio Grande do Sul por deriva de herbicidas hormonais reduziu em 40,28% na safra 2022/2023 em comparação com a safra anterior.

Os dados foram reportados pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) a partir das análises realizadas durante a safra de verão no estado.

A Secretaria recebeu 55 denúncias de deriva de agrotóxicos que resultaram na coleta de 58 amostras nas propriedades atingidas.

As amostras analisadas foram divididas em combos de princípios ativos.

Em algumas denúncias, os sinais não indicavam ação de herbicidas hormonais, levando à investigação de outros princípios ativos.

Foram feitas análises de herbicidas hormonais em 53 amostras, incluindo o princípio ativo 2,4-D.

Dessas amostras, 45 apresentaram laudo positivo, totalizando 43 propriedades atingidas (houve duas coletas numa mesma propriedade).

A deriva de 2,4-D atingiu as seguintes culturas: uva, com 26 ocorrências; noz-pecã, oliveira e morango, com duas ocorrências; e tabaco, maçã, tomate, trigo, pêssego, milho e laranja, com uma ocorrência.

“O número de propriedades rurais atingidas por deriva de 2,4-D vem reduzindo desde 2019, quando foram publicadas as primeiras instruções normativas da secretaria. Essas instruções trouxeram diversas ações de mitigação, como: treinamento de aplicadores; fiscalização direcionada para o uso, comércio e prescrição dos herbicidas hormonais; declaração de uso; registro de sistemas de cultivos sensíveis; entre outros aspectos”, detalha o diretor do Departamento de Defesa Vegetal da Seapi, Ricardo Felicetti.

