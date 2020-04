Celebridades “Saí muito da minha dieta”, diz Juju Salimeni após ganhar cinco quilos na quarentena

23 de abril de 2020

"A gente não treina do mesmo jeito em casa, não tem jeito, não é a mesma coisa", disse a loira Foto: Divulgação

A modelo Juju Salimeni contou em seu Instagram nesta quarta-feira (22) que ganhou cinco quilos durante o período de quarentena em meio à pandemia do novo coronavírus.

“Vamos para a hora da verdade”, disse ela, subindo na balança. “Vocês tem noção do que é 78 quilos para uma mulher? Pois é, meus amores. Podem ter certeza que não são só vocês que estão engordando aí na casa de vocês.”

“Confesso que saí muito da minha dieta, comi coisas muito diferentes, coisas que não faço normalmente. A gente não treina do mesmo jeito em casa, não tem jeito, não é a mesma coisa. A gente não sai de casa, não gasta as mesmas calorias que a gente gastaria num dia normal de trabalho. Então, no mínimo, ganhei uns cinco”, explicou.

Juju conta ainda que no final de semana o número na balança foi maior, mas já está se preparando para uma nova dieta. “No final de semana bati 80 quilos naquela balança ali, gente, quase morri do coração. Eu sou uma mulher grande e músculo pesa muito, então ok. Meu peso normal, ideal, para que eu fique legal do jeito que eu gosto, é mais ou menos 74 ou 75 quilos. Daí para cima, ou fico muito forte ou dei uma inchada, que é o caso no momento.”

“Fechar a boca. Já peguei dieta nova, protocolo novo, correr atrás. Por mais que esteja em casa, vou evitar comer coisas diferentes e voltar de qualquer jeito para minha dieta certinha. Vou levar a coisa a sério, quero estar melhor quando essa quarentena acabar”, concluiu ela.

