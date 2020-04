Celebridades Luana Piovani é pedida em casamento pelo namorado por comentário no Instagram

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2020

Seguidores querem que ela aceite a proposta Foto: Divulgação Seguidores querem que ela aceite a proposta. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Luana Piovani, 43, publicou nesta quarta-feira (22) uma foto em que aparece de biquíni no Instagram. Entre os mais de 400 comentários, um chamou a atenção. O namorado da atriz e apresentadora, o jogador de basquete Ofek Malka, postou o emoji de um anel de noivado seguido de um ponto de interrogação.

Para os fãs de Piovani, a mensagem é um pedido de casamento, o que já gerou repercussão nas redes sociais. “Que querido. Aceita, Luana”, comentou uma seguidora dela. “Apaixonada por vocês”, escreveu outra internauta.

Longe do namorado que mora em Israel, Piovani, que vive em Portugal com os três filhos, já disse que durante a quarentena fez sexo virtual com ele, mas não curtiu a experiência. “Tem uma semana que fiz sexo virtual. Achei péssimo, uma bosta. Preciso de toque. Precisei me concentrar quatro vezes mais do que a gente precisa, fiquei suando.. A gente trabalha com imagem”, afirmou.

A atriz foi vista com o jogador, que é 20 anos mais novo que ela, pela primeira vez em julho de 2019, quatro meses após o anúncio do fim do seu casamento com o surfista Pedro Scooby. Sempre trocando farpas nas redes sociais, Piovani e Scooby continuam se desentendendo na internet.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades