Por Redação O Sul | 23 de abril de 2020

Coreógrafo contraiu a doença junto com a mulher Foto: Instagram/carlinhosdejesus Coreógrafo contraiu a doença junto com a mulher. (Foto: Instagram/carlinhosdejesus) Foto: Instagram/carlinhosdejesus

O coreógrafo Carlinhos de Jesus, 67, revelou nesta quarta-feira (22) que contraiu coronavírus junto com a mulher, Raquel. Ele revelou que tem sentido dores e febre alta.

Os dois estão em tratamento em casa. “Desde o início da quarentena estamos em casa, com todo cuidado, sem receber visitas. Saímos uma vez para ir ao supermercado e acho que contraímos ali. Fomos com todo cuidado, com máscara, às 6h30min da manhã, com o supermercado vazio”, disse ele por meio de vídeo. Apesar de tomar todos os cuidados, o coreógrafo contou que todo o cuidado é pouco. “Se cuidem, fiquem em casa. Não é uma doencinha qualquer”, afirmou.

De acordo com ele, no momento ele se apega à sua fé para tentar se sentir melhor. “Sinto muita dor, febre altíssima e dificuldade de respirar. Toda a fé para a gente superar isso. Não saiam de casa. É avassalador. Todo cuidado é pouco”, reforçou. Muitos famosos já contraíram a doença e muitos deles já se curaram.

