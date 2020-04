Celebridades Sthefany Brito reata casamento com empresário após seis meses de separação

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2020

Atriz compartilhou um clique ao lado do marido e surpreendeu seguidores Foto: Instagram/Sthefany Atriz compartilhou um clique ao lado do marido e surpreendeu seguidores. (Foto: Instagram/Sthefany) Foto: Instagram/Sthefany

Através das redes sociais, Sthefany Brito, 32, mostrou que retomou seu casamento com o empresário Igor Raschkovsky, 30, com quem tinha se divorciado em outubro de 2019. A atriz publicou uma foto ao lado do companheiro na terça-feira (21).

No registro, os dois aparecem juntos ao lado dos animais de estimação em clima descontraído. “A melhor foto que temos! Tentativa número 348. Embaçados, meio caindo, e todos agarrados! Nós!”, escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, seguidores e famosos comentaram a volta do casal. Entre eles, a atriz Thais Fersoza celebrou o retorno dos dois. “Muito feliz… Deus abençoe infinitamente a união de vocês! O amor sempre prevalece”, registrou.

Na época da separação do casal, um pouco depois de completarem um ano de casados, a assessoria da atriz confirmou o divórcio e afirmou que tinha sido de forma amigável e em comum acordo.

Sthefany Brito e Igor Raschkovsky oficializaram a união de votos em agosto de 2018, em uma cerimônia íntima e luxuosa em Montalcino, na Itália. Antes disso, eles haviam namorado por mais de sete anos e já estavam morando juntos.

Esse é o segundo casamento de Sthefany, que se separou do jogador de futebol Alexandre Pato em 2010, depois de nove meses de união. Na ocasião, ela havia largado a carreira no Brasil para morar com o marido na Itália, o que provocou algumas críticas à atriz.

Em junho de 2019, Brito resolveu falar um pouco sobre tudo o que viveu durante o processo de divórcio e separação com o jogador. A atriz disse que, se ela vivesse tudo aquilo de novo nos dias de hoje, quem a julgou é quem seria julgado.

“Apontar o dedo é tão mais fácil do que você tentar olhar com carinho para a situação, mas eu acho que, hoje em dia, essas pessoas que me julgaram seriam julgadas. Temos uma união maior, mais empatia. É entender antes de julgar e dar opinião”, disse.

Durante a coletiva de imprensa da novela “Amor Sem Igual” (Record), da qual Brito interpreta Donatella, a atriz afirmou estar focada no trabalho, e não na vida pessoal. Ela também comentou sobre amor abusivo, temática vivida por sua personagem nas telinhas.

“É bizarro como as pessoas acreditam que possessividade é amor. É desesperador”, disse. “É a vida de muitas mulheres hoje em dia, infelizmente. É de uma importância inigualável ter a oportunidade de falar sobre esse assunto, de poder mostrar, de chegar nessas meninas”, completou a atriz.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, as gravações do folhetim foram adiadas, e agora “Apocalipse” volta a ser reexibida no lugar de “Amor Sem Igual” por tempo indeterminado.

