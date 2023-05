Brasil Saiba a idade em que brasileiras dão à luz e compare com outros países

Conforme a ONU, idade vem subindo e deve seguir nessa trajetória nas próximas décadas

A mulher brasileira estava, em 2022, entre as mais jovens a ter filho na comparação com 230 países, mas a idade vem aumentando nos últimos anos e deve continuar nessa trajetória nas próximas décadas.

Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), a brasileira teve filho aos 27,8 anos em 2022. Nessa comparação que leva em conta a mediana dos nascimentos do país (não só a primeira gravidez), a brasileira estava na 32ª posição entre as mais jovens. Diferentemente da média, a mediana não leva em conta todos os números, mas sim a tendência central e por isso não é afetada por valores extremos.

Os 27,8 anos é a maior idade de gravidez da brasileira desde 1984. Naquele período, porém, essa trajetória estava caindo até atingir seu ponto mais baixo em 2001, quando era de 25,9 anos. O levantamento da ONU começa em 1950. Naquele ano, a media da brasileira estava em 29,3 anos.

As projeções das Nações Unidas apontam que a partir de 2049 a brasileira, pela mediana, terá filho a partir dos 30 anos. Já em 2083, a idade subirá para 31 anos e continuará nessa faixa ao menos até 2100.

Ano passado as mulheres que tiverem filho mais tarde foram as de Hong Kong, aos 32,8 anos, seguidas pelas sul-coreanas (32,5 anos). Estar entre as mais jovens a ter filho não significa, no entanto, que a brasileira está entre as que mais têm filhos.

Em 2021, ainda de acordo com dados disponibilizados pela ONU, a brasileira teve, em média, 1,64 filho. Essa é 76ª menor taxa de fecundidade do mundo naquele ano (entre 239 países) e similar à da Holanda. Hong Kong e Coreia do Sul tiveram em 2021 taxas inferiores a 1 filho por mulher.

Dados do IBGE corroboram com a pesquisa

Dados de 2021 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística registraram queda de nascimentos, a maior desde 2003. A taxa de fecundidade corresponde ao número de filhos vivos nascidos por mulher na idade reprodutiva. “Na verdade, desde a década de 70, 80, vem diminuindo a taxa de fecundidade no território brasileiro de forma significativa. Na década de 60, por exemplo, essa taxa estava em torno de seis filhos por mulher; na década de 80, eram quatro filhos por mulher; no ano de 2000, essa taxa de fecundidade era de 2,2 e, em 2020, uma média de 1,65 filhos. Nós temos um comportamento demográfico hoje, principalmente nesse quesito de fecundidade, muito semelhante à maior parte dos países ricos. Essa taxa de fecundidade vinha diminuindo já por uma série de fatores estruturais, mas numa temporalidade diferente”, explica o professor Fábio Betioli Contel, do Departamento de Geografia Humana da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.

Fatores como o acesso ao sistema de saúde e à educação são fundamentais na promoção da transição demográfica e são, em parte, responsabilidade da urbanização. Por isso, é importante valorizar os dados do IBGE: “Ao invés destes últimos negacionismos, incluindo os negacionismos estatísticos que, infelizmente, foram moda no Brasil recentemente, a gente leva muito a sério esses dados. Eles são a condição básica, a condição fundamental para a gente implementar políticas de aposentadoria, de saúde, de educação, de moradia. São a condição fundamental para que a gente planeje tudo isso que é tão importante para o povo brasileiro”, pontua o professor.

