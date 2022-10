Política Saiba a ordem de votação nas Eleições 2022

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2022

O TSE disponibiliza simulador de votos para exemplificar votação por meio de candidaturas fictícias Foto: Reprodução

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) criou um simulador com a sequência oficial de votação em urna e incluindo números com candidatos fictícios. As eleições gerais de 2022 vão definir os nomes dos que ocuparão os cargos de presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais.

Candidatos a governador e presidente que não obtiverem mais da metade dos votos válidos deverão disputar o segundo turno, previsto para o dia 30 de outubro.

Na urna eletrônica a sequência de votação é o seguinte:

– Deputado (a) Federal (com quatro números)

– Deputado (a) Estadual/Distrital (com cinco números)

– Senador (a) (com três números)

– Governador (a) (com dois números)

– Presidente (a) (com dois números)

O simulador inicia com a ordem já pré-definida de votação, ou seja, com o cargo de Deputado Federal. Para conter números válidos, é possível visualizar os candidatos fictícios clicando nos partidos também fictícios, que são eles: Partido dos Esportes, Partidos dos Ritmos Musicais, Partidos das Profissões, das Festas Populares e do Folclore.

Após a decisão do partido, o eleitor pode escolher o candidato dentro da sigla, digitar seu número e confirmar na tecla verde. É possível também votar em branco. Após, o eleitor pode seguir votando nos próximos candidatos seguindo para os cargos de Deputado Estadual, Senador, Governador e finaliza com cargo de presidente da República, como as imagens a seguir.

No sistema, além de fazer a simulação para eleições gerais Brasil, também é possível simular eleições gerais do Distrito Federal, no exterior e as municipais. É possível também, selecionar a simulação com o auxílio de audiodescrição.

