Por Redação O Sul | 3 de abril de 2022

Vírus mudam o tempo todo, muitas vezes de maneiras que prejudicam suas chances de sobrevivência, mas de vez em quando, essas mutações podem funcionar a favor do patógeno. (Foto: Niaid/Divulgação)

Barrar a próxima grande variante do coronavírus envolve saber de onde ela pode vir. Com a Ômicron, essas respostas ainda são um mistério: como uma variante que parecia tão diferente de todas as suas primas mais velhas apareceu tão repentinamente? Como explicar essa quantidade de mutações, muitas das quais raramente foram vistas em variantes de interesse?

“Quando essa sequência de vírus começou a surgir, foi muito difícil para mim imaginar que isso decolaria”, disse o virologista da Universidade Emory, Mehul Suthar. A sopa alfanumérica também revelou BA.2, um subtipo da Ômicron de propagação mais rápida, que se tornou dominante nos Estados Unidos.

Os vírus mudam o tempo todo, muitas vezes de maneiras que realmente prejudicam suas chances de sobrevivência. Mas de vez em quando, essas mutações podem funcionar a favor do vírus.

Mutações

O vírus que você espirra ou tosse pode ser ligeiramente diferente daquele com o qual você foi infectado. Isso porque os vírus sofrem mutações – especialmente quando seu código genético é feito de RNA, um primo próximo do nosso DNA.

“À medida que o vírus se reproduz, há erros na reprodução de seu código”, explicou Mike Ryan, diretor executivo do programa de emergências de saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS), em um briefing de março. “A maioria desses erros resulta em um vírus que não é competente ou simplesmente desaparece”.

Mas raramente, esses acidentes podem dar uma vantagem ao vírus. Talvez se torne mais contagioso. Ou talvez se torne melhor em escapar de nossa imunidade.

Sarah Cobey, professora associada de ecologia e evolução da Universidade de Chicago, explicou em um artigo de opinião no New York Times esta semana que a transmissibilidade do coronavírus atingirá um teto – eventualmente. No entanto, provavelmente não vai parar de evoluir de maneiras que contornam nossa resposta imunológica.

Mas nem todas as mutações acontecem da mesma maneira. “Antes da Ômicron, acho que a maioria das pessoas no campo diria que veríamos a fuga imune através do acúmulo dessas mutações uma a uma”, disse Cobey.

Com o tempo e ao longo de centenas de infecções, os vírus circulantes se afastam cada vez mais de seus ancestrais na árvore evolutiva. É um processo conhecido como deriva antigênica. No entanto, embora isso possa explicar as variantes que aparecem mais próximas na árvore evolutiva – como a Ômicron e sua ramificação BA.2 – isso não explica como a Ômicron apareceu em primeiro lugar. “Omicron pegou todos de surpresa”, disse Cobey.

Marietjie Venter, professora do Departamento de Virologia Médica da Universidade de Pretória, na África do Sul, disse que é improvável que uma “mudança lenta” tenha levado à Ômicron. Isso significaria que o vírus evoluiu gradualmente em uma população que não estava sendo monitorada. E a África do Sul, onde muitas das primeiras amostras da Ômicron foram identificadas, tem um bom programa de vigilância, disse ela.

Assim, teria sido difícil para uma variante como a Ômicron se afastar lentamente. Em vez disso, sua aparência parecia curiosamente abrupta. “A Delta quase desapareceu e, de repente, vimos a Ômicron que era completamente diferente”, disse Venter.

Mudança antigênica

Em alguns casos, os vírus não se espalham; eles mudam. A “mudança antigênica” é uma mudança mais dramática que pode acontecer, por exemplo, quando vírus em animais chegam aos humanos ou quando duas cepas infectam a mesma pessoa e trocam genes.

Exemplos deste último incluem casos raros de um vírus híbrido contendo trechos dos genes Delta e Ômicron.

Pesquisadores da Helix, uma empresa cujos testes Covid-19 ajudaram a rastrear várias variantes, identificaram um conjunto de infecções combinadas por Delta-Ômicron nos EUA entre quase 30 mil amostras de coronavírus do final de novembro a meados de fevereiro, quando ambas as variantes estavam circulando.

Dessas amostras, os pesquisadores identificaram 20 casos em que as pessoas foram infectadas por ambas as variantes ao mesmo tempo. Uma dessas amostras mostrou alguma evidência de que as variantes trocaram genes, embora em níveis baixos. Além disso, os pesquisadores encontraram dois casos não relacionados cujas infecções se originaram de vírus híbridos.

“Atualmente, não há evidências de que os dois vírus recombinantes Delta-Ômicron identificados sejam mais transmissíveis entre hospedeiros em comparação com as linhagens da Ômicron circulantes”, escreveram os pesquisadores.

