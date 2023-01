Economia Saiba como a queda da população da China pode afetar a economia mundial

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A população chinesa caiu pela primeira vez em 60 anos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONE) em Pequim na terça-feira (17) mostram que a população chinesa caiu pela primeira vez em 60 anos, como já previam especialistas. A taxa de natalidade no país vem caindo há anos e atingiu seu recorde de queda em 2022, com 6,77 nascimentos por mil pessoas.

Mesmo com a queda, a população da China ainda é enorme. São 1,4118 bilhão de habitantes. “Todas as projeções demográficas já incorporavam isso. A gente teria o caimento que se esperava ser na virada de 2024/2025, então o número acabou vindo dois anos antes”, comenta Livio Ribeiro, sócio da BRTG e pesquisador-associado do FGV Ibre.

A Academia de Ciências Sociais de Xangai prevê que, em breve, a população chinesa vai diminuir aproximadamente 1.1% (15 milhões de pessoas) por ano — o percentual em 2022 foi de 0.06%. O resultado disso pode ser uma queda de população para menos de 600 milhões em 2100.

– Quais são as implicações de ter menos pessoas na China? No curto e médio prazo: vai depender de como o país vai se moldar ao mercado de trabalho.

Livio Ribeiro esclarece que “ter uma população encolhendo não é igual a dizer que a força de trabalho vai encolher porque você pode ter mais pessoas proporcionalmente participando da força de trabalho”.

Então, explica o economista, será preciso entender que políticas o governo chinês irá implementar e quem serão as pessoas ativas na produção que atuarão como forma de mitigar o efeito da queda de mão de obra.

Ele ressalta também que o alerta é que pessoas mais velhas tendem a consumir (e produzir) menos.

No longo prazo: “Tem um limite para você incorporar cada vez mais gente na força de trabalho. Uma população que encolhe tira a força da economia”, diz o professor.

Impactos mundiais: o fato de a capacidade chinesa de produção diminuir impacta diretamente na adequação do resto do mundo também — menos produção, menos demanda.

“Olhando de maneira geral, quando a China acelera, há demanda mais de commodities. E isso é favorável para os países portadores de commodities, entre eles o Brasil”, exemplifica.

Além disso, a China é hoje “um rival estratégico dos Estados Unidos”, o que aponta também para “novas formas de interações entre esses dois atores que vão afetar o mundo inteiro”, comenta Ribeiro.

– Quais os fatores influenciam na queda demográfica da China? Existem alguns aspectos que explicam a queda na taxa de natalidade entre os chineses, como: o envelhecimento da população; o fato de pessoas irem cada vez mais morar nos centros urbanos (o que torna mais caro viver); a política de um filho único implementada na China até 2015; e uma barreira no país à imigrantes.

Ribeiro explica que: sociedades mais urbanas tendem a ter menos filhos já que a manutenção do custo de vida é mais alta; e que comunidades asiáticas não são muito abertas à imigração. Por que isso importa? Porque quando não há aumento na taxa de natalidade, trazer pessoas de fora é uma forma de manter um crescimento da população e, naturalmente, aumentar a força de trabalho.

PIB da China

O Produto Interno Bruto da China cresceu 3% em 2022. O número ficou abaixo da meta oficial de 5,5%, dado, principalmente, pelas políticas de restrições sanitárias de Covid-19 que impactaram diretamente no consumo e na produção.

“Hoje, com as características da economia chinesa, o importante é estimular o consumo interno, e isso o governo chinês não costuma fazer. Ele dá muito mais prioridade para estimular as empresas, investimento, produção industrial, exportações, do que os consumidores”, analisa Livio Ribeiro.

O especialista projeta um crescimento de 4,7% para o país em 2023, e diz que considera o percentual entre neutro e pessimista. “Todo mundo acha que a China cresce mais que a média do mundo esse ano. A discussão é se ela cresce muito mais ou muitíssimo mais”, conclui. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia