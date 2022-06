Saúde Saiba como aumentar a imunidade da família nas estações mais frias

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2022

Além da alimentação, a escolha por hábitos saudáveis também faz a diferença para a promoção da saúde. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

As temperaturas que caem gradativamente no outono preparam para a chegada do inverno. As duas estações são marcadas pela baixa umidade e ventos frios, o que muitas vezes tem impactos na imunidade.

O que chamamos de imunidade diz respeito ao sistema imunológico, um conjunto de células, tecidos e órgãos que têm a função de proteger o organismo de infecções causadas por agentes externos, como vírus e bactérias. Com a imunidade baixa, ficamos mais suscetíveis a doenças como resfriados, gripes e demais viroses.

Muitas pessoas investem na suplementação de vitaminas ou zinco para dar aquela turbinada no sistema imunológico. Mas a nutricionista do Marista Escola Social Curitiba, Isabel Peniche, alerta: “Quando não associada a outros hábitos, como uma alimentação saudável e balanceada, a suplementação tem um potencial muito limitado no que diz respeito ao fortalecimento da imunidade”.

A nutricionista também lista alguns hábitos que podem fazer a diferença na hora de equilibrar o funcionamento desse importante sistema.

Alimentação saudável e balanceada: os nutrientes são essenciais para a multiplicação e para o bom desempenho das células de defesa. É importante se alimentar de forma equilibrada, sem cortar nutrientes; prefira os alimentos naturais, pois os processados e industrializados contém substâncias que são prejudiciais à saúde. Utilize bastante alho e cebola, que são protetores naturais. O aumento do consumo de castanha, nozes e amêndoas também fortalece a imunidade; para crianças menores de cinco anos, a dica é triturar as oleaginosas para facilitar a ingestão.

Sono regulado: o sono permite que o corpo reponha as energias, produza hormônios e regenere suas células, e a sua privação tem efeitos negativos na saúde. Procure dormir de seis a oito horas, todas as noites.

Exposição ao sol: a luz solar ativa a vitamina D, uma das mais importantes para a manutenção do sistema imune e fortalecimento dos ossos. Um período de exposição de 15 a 20 minutos por dia é o suficiente.

Consumo de água: manter a hidratação em dia contribui para o funcionamento de todas as células e ajuda na limpeza do organismo. A quantidade ideal para consumo depende de fatores como idade, peso e clima em que a pessoa vive, mas o Ministério da Saúde recomenda a ingestão de no mínimo dois litros por dia.

Mantenha as vacinas em dia: tanto em adultos como em crianças é importante manter todas as vacinas em dia, aumentando a proteção e evitando a propagação de doenças.

