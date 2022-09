Tecnologia Saiba como colocar filtro do Instagram em fotos que já estão na galeria do seu celular

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2022

O processo é trabalhoso, mas não é nada complicado – só requer um pouquinho de paciência. (Foto: Reprodução)

Na hora de postar um Story, os filtros são sempre bem-vindos com esquemas de cores, efeitos especiais e até frases engraçadas para sua foto. Se você gosta muito desse recurso e quer aproveitá-lo fora da rede social, saiba que existe um caminho para colocar filtro do Instagram em fotos da galeria do celular.

O processo é trabalhoso, mas não é nada complicado — só requer um pouquinho de paciência. Basta subir a sua foto da galeria no editor de Stories, aplicar o filtro e salvar a imagem novamente na sua galeria. Veja o passo a passo!

1) Abra o Instagram e acesse a câmera do Story;

2) Depois, toque no ícone de foto, no canto inferior esquerdo;

3) Selecione a foto na qual deseja aplicar o filtro;

4) Toque no ícone com estrelas no topo da tela para abrir os filtros disponíveis;

5) Deslize para o lado para escolher diferentes efeitos e toque no obturador para usá-lo;

6) Com o filtro inserido, toque no ícone de três pontos e selecione “Salvar”;

7) O Instagram fará o download da foto em uma pasta da sua galeria.

No Android, você localiza esses arquivos na pasta “Instagram”, enquanto o iPhone armazena no Rolo da Câmera. É importante ressaltar que nem todos os filtros estão disponíveis para imagens enviadas da galeria. Caso o efeito não apareça na lista, só é possível usá-lo na gravação de um Story.

Mais filtros

O carrossel de filtros nos Stories mostra apenas algumas opções salvas ou usadas recentemente. Para explorar mais opções, deslize até o final e toque no ícone de lupa para acessar a galeria de efeitos completa. Além disso, também é possível encontrar os filtros criados por uma conta específica ao acessar o perfil dessa pessoa.

