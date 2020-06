Economia Saiba como consultar o saldo do FGTS; o dinheiro está sendo liberado para todos nesta segunda

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2020

Aprenda a consultar o saldo do FGTS pela internet. (Foto: Marcelo Camargo/ABr)

Nesta segunda-feira (15), a Caixa Econômica Federal vai liberar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para todos os trabalhadores que possuem conta ativa e inativa no FGTS. O valor máximo de resgate será de R$ 1.045,00. Porém, nesse primeiro momento, o dinheiro apenas estará disponível pelo aplicativo Caixa Tem, o mesmo usado para pagamento do auxílio emergencial.

Só depois de 30 dias de liberação do recurso, ou seja, no dia 15 de julho, é que a Caixa vai disponibilizar para saques em espécie e transferências para outros bancos. Os trabalhadores deverão seguir um escalonamento de datas (ainda não publicadas) de acordo com o mês de aniversário para não gerar aglomeração nas agências.

Lembrando que o crédito no aplicativo Caixa Tem é possível pagar contas de água, luz, telefone e fazer compras usando cartão de débito virtual ou QR Code, sem precisar sacar o dinheiro em espécie para arcar com muitos compromissos do dia a dia.

O prazo máximo para que os trabalhadores resgatem o dinheiro do FGTS é até 31 de dezembro deste ano. Caso isso não aconteça, o recurso volta para o fundo sem perda para a pessoa, mas poderá ser sacado apenas em situações específicas como demissão por justa causa.

Se você não sabe quanto possui nas contas do FGTS para sacar, confira abaixo como proceder pelo site da Caixa e veja o seu extrato. Importante destacar que o máximo total que pode ser liberado é R$ 1.045,00, não adianta ter mais do que isso nas contas que não poderá resgatar.

Saldo do FGTS

Para consultar o saldo do seu Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, precisará acessar o site da Caixa, digitando este endereço eletrônico: www.caixa.gov.br/extrato-fgts. Você deverá informar o número do seu NIS ou CPF e em seguida clicar em “cadastrar senha”. Depois, leia o regulamento e clique em “aceito”.

Preencha todos os campos com os seus dados pessoais pedidos. Depois, crie uma senha com até oito dígitos, com letras e números, e confirme. Logo após será direcionado para a tela de login novamente.

Preencha os campos com NIS ou CPF, insira a senha cadastrada e o botão “Acessar” e pronto!

Você pode encontrar o NIS (PIS/Pasep) na carteira de trabalho ou em algum extrato do FGTS antigo.

