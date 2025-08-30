Sábado, 30 de agosto de 2025

Tecnologia Saiba como desativar o Meta AI do WhatsApp e por que é importante fazer isso

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

Essa inteligência artificial não pode ser completamente removida do aplicativo de mensagens, mas sua presença pode ser reduzida. (Foto: Reprodução)

A inteligência artificial (IA) do WhatsApp está integrada ao aplicativo de mensagens. Ela responde a perguntas e pode executar diversas tarefas. No entanto, muitas pessoas preferem removê-la de seus dispositivos: é possível? Vale a pena?

Nos últimos meses, a presença da IA da Meta dentro do WhatsApp tem provocado uma série de reações entre os usuários. Embora alguns a considerem uma adição prática e interessante, muitos ainda se mostram céticos quanto à sua real utilidade ou até mesmo preocupados com possíveis implicações relacionadas à segurança e à privacidade. A ferramenta foi projetada para funcionar como uma assistente virtual, capaz de responder perguntas, sugerir conteúdos e até ajudar com tarefas cotidianas. Ainda assim, nem todos se sentiram à vontade com essa novidade.

O Meta AI gerou controvérsia sobre sua confiabilidade e utilidade. Enquanto alguns usuários o incorporam em suas rotinas diárias, outros tentam desativá-lo, seja por falta de interesse, falta de desejo por esse recurso em seus celulares ou medo de potenciais riscos à segurança. Na Argentina, não é possível desinstalá-lo completamente, embora sua presença no aplicativo possa ser reduzida.

A divisão de opiniões sobre o Meta AI reflete uma tendência global de receio em relação a ferramentas baseadas em inteligência artificial que se tornam padrão em aplicativos populares. Em países como a Argentina, os usuários não têm a opção de desinstalar completamente o recurso – diferentemente do que ocorre em partes da Europa, onde regulamentações de proteção de dados são mais rigorosas. Por isso, muitos usuários argentinos buscam maneiras de pelo menos esconder ou minimizar a visibilidade da IA no app.

Os motivos para querer eliminar essa ferramenta variam: desde preocupações com uma suposta invasão – o que a empresa nega – a erros nas respostas que pode fornecer, até simplesmente preferir uma versão mais simples do WhatsApp. Para quem não usa e não pretende usar, é mais conveniente não o deixar visível.

As razões para desativar ou ocultar o Meta AI não se limitam apenas a questões técnicas. Algumas pessoas simplesmente não veem utilidade na funcionalidade e sentem que a experiência do WhatsApp se torna mais confusa ou carregada com a presença desse assistente digital. Outros relataram que as respostas fornecidas pela IA, em certas situações, foram imprecisas ou irrelevantes, o que reduziu a confiança no sistema. A empresa, por sua vez, assegura que não há qualquer tipo de espionagem envolvida, e que a IA é projetada com foco na privacidade.

Como desativar

O ícone azul do Meta AI pode ser irritante para alguns que buscam uma maneira de removê-lo da lista de bate-papo. Embora a remoção completa não esteja disponível na Argentina – ao contrário da Europa –, existem medidas para minimizar sua presença:

* Abra a conversa com a Meta IA no WhatsApp.

* Toque no ícone de três pontos verticais no canto superior direito (ou no menu de bate-papo, dependendo do seu dispositivo).

* Selecione “Excluir conversa” ou “Excluir bate-papo”.

* Confirmar exclusão

Dessa forma, o Meta AI não aparecerá mais entre os contatos ou em chats ativos. Se, a qualquer momento, o usuário quiser interagir com a ferramenta novamente, basta procurá-la na lista de contatos ou iniciar um novo chat usando o ícone da barra de pesquisa.

Privacidade

Em relação à privacidade, o próprio assistente garante que as conversas sejam seguras. Como ele explica:

* As mensagens são confidenciais e não são compartilhadas com terceiros.

* Ele não armazena conversas anteriores: cada interação é independente.

* Não acessa outros chats ou conversas com outros contatos.

* Ele não ouve o usuário nem tem acesso ao microfone.

* As mensagens viajam criptografadas, então somente o usuário e a IA podem vê-las. (Com informações do La Nacion)

iPhone 17: Apple dá início a plano ambicioso para redesign total; entenda
https://www.osul.com.br/saiba-como-desativar-o-meta-ai-do-whatsapp-e-por-que-e-importante-fazer-isso/ Saiba como desativar o Meta AI do WhatsApp e por que é importante fazer isso 2025-08-30
Deixe seu comentário

