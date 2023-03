Porto Alegre Saiba o que cada Escola de Samba apresentará nos desfiles desta sexta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de março de 2023

Mais de 20 mil pessoas acompanharão de perto 31 agremiações na passarela. (Foto: Tainara Caceres/Uespa)

Cerca de 20 mil pessoas acompanharão de perto o Carnaval das Escolas de Samba de Porto Alegre nesta sexta-feira (2) e sábado. A programação no Complexo Cultural do Porto Seco (Zona Norte) prevê um total de 21 agremiações na passarela, das quais dez desfilam na noite inicial.

Confira, a seguir, os dias, horários e resumo do que cada concorrente apresentará na primeira data. Informações mais detalhadas sobre a festividade são divulgadas pela pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMCEC) no site prefeitura.poa.br e nas redes sociais.

– 20h: Acadêmicos da Orgia. Samba-enredo: “Acadêmicos da Orgia Exalta Oliveira Silveira, o Poeta da Consciência Negra”. O tema é o gaúcho Oliveira Silveira (1941-2009) e sua obra como poeta, pesquisador, historiador e um dos idealizadores do Dia da Consciência Negra, celebrado nacionalmente em 20 de novembro.

– 20h50min – Mocidade da Lomba do Pinheiro. Samba-enredo: “Diáspora Negra, a Travessia Sombria… Por Quê, Orunmilá, Por Quê?”. O tema são as lutas do povo negro ao longo da História, com destaque para qualidades como bravura e resistência.

– 21h40min – Academia de Samba Praiana. Samba-enredo: “Nkisi e a Herança Ancestral da Civilização Banto”. O tema é a história do povo banto, etnia com origem na África Central e formada principalmente por povos do Congo, Benguela, Cabinda e Angola, correspondentes a 75% dos negros raptados da África para o Brasil como escravizados.

– 22h30min – Império da Zona Norte. Samba-enredo: “A Zona Norte Enraizada Nesse Chão. Pedro Guilherme, a Semente de um Império de Paixão”. O tema é a história da própria agremiação desde os seus primórdios, no bairro Sarandi, com o fundador Pedro Guilherme.

– 23h20min – Copacabana. Samba-enredo: “Agudás: Ideais de Liberdade da Negritude Sacodem a Bom Jesus e o Porto Seco”. O tema são os ideais de liberdade dos agudás, afrobrasileiros que retornaram ao Benim após serem libertados da escravidão.

– 0h10min – Bambas da Orgia. Samba-enredo: “Ilu-Ayê, Escola de Samba é Portela’’. O tema é uma homenagem à Escola de Samba Portela, do Rio de Janeiro, que completa 100 anos e é madrinha da Bambas da Orgia.

– 1h20min – Fidalgos & Aristocratas. Samba-enredo: “Laroyê Xica da Silva Xica é Modjuba – Um Legado Africano, a Resistência de Uma Raça”. O tema é ex-escravizada Xica da Silva (1732-1796), mulher poderosa em Minas Gerais após obter a alforria e um exemplo de luta, realizações, conquistas, força, grandeza e dignidade dos afrobrasileiros.

– 2h30min – Acadêmicos de Gravataí. Samba-enredo: “Brilha nos Olhos da Onça Negra Gravataí: a Cidade do Futuro”. O tema é um paralelo entre a realidade e a imaginação, projetando uma cidade futurista.

– 3h40min – Imperatriz Dona Leopoldina. Samba-enredo: “Sozinhos Somos Fortes, Juntos Somos Imbatíveis. A Cooperação Nos Fará Campeões!”. O tema é a importância da cooperação como fórmula para o sucesso.

– 4h50min – Unidos da Vila Isabel. Samba-enredo: “Agora a Vila Isabel Pergunta: O Que Vale Ouro Pra Você?”. O tema é o valor do ouro, metal precioso que é sinônimo de riqueza e tesouros, inclusive na religião, cotidiano e imaginário popular.

Sábado

– 19h20 – Os Comanches.

– 20h – Protegidos de Princesa Isabel.

– 20h50 – Filhos de Maria.

– 21h40 – Samba Puro.

– 22h30 – União da Tinga.

– 23h20 – Unidos da Vila Mapa.

– 0h10 – Império do Sol.

– 1h20 – Imperadores do Samba

– 2h30 – União da Vila do IAPI

– 3h40 – Estado Maior da Restinga

– 4h50 – Realeza

(Marcello Campos)

