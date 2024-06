Rio Grande do Sul Saiba como doar livros a bibliotecas públicas atingidas por inundações no Estado

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2024

Iniciativa da Secretaria Estadual da Cultura tem como foco livros novos e usados mas bom estado. (Foto: EBC)

A Secretaria da Cultura (Sedac) do Rio Grande do Sul lançou campanha de arrecadação de livros para bibliotecas públicas danificadas no mês passado por inundações. Em parceria com o Instituto Cervantes e Clube de Leitura Tag, a campanha “Juntos pela Leitura no RS” tem como foco publicações clássicas e contemporâneas, incluindo ficção, assuntos gerais segmento infantojuvenil.

Podem ser destinados livros usados, desde que em boas condições, sem manchas ou sujeiras. Interessados em participar da mobilização devem preencher formulário disponível no site do governo gaúcho – estado.rs.gov.br.

Os donativos serão reunidos na sede do Instituto Cervantes, onde servidores da Sedac se encarregarão da triagem. Já o passo seguinte é o encaminhamento a bibliotecas públicas municipais. Estima-se que mais de 100 mil livros foram destruídos pelos alagamentos.

– Quem mora fora do Rio Grande do Sul pode enviar os livros para o Instituto Cervantes, localizado na rua João Caetano nº 285, bairro Três Figueiras (Zona Norte), em Porto Alegre – CEP 90470-260.

– Na cidade de São Paulo, é possível fazer a entrega pessoalmente em um ponto de coleta instalado na Feira do Livro do Pacaembu, que prossegue até o dia 7 de julho na Praça Charles Miller.

Editoras colaboram

Editoras estão convidadas a colaborar com publicações novas. Algumas empresas do segmento já sinalizaram essa intenção, incluindo selos tradicionais como Record e Companhia das Letras.

O Clube de Leitura Quindim, especializado em literatura infantil, anunciou recentemente a doação de mais de 2 mil exemplares de 80 títulos. A seleção foi realizada por especialistas reconhecidos no mercado, como Ana Maria Machado, Ignácio de Loyola Brandão e Daniel Munduruku.

Outras iniciativas

Em paralelo à ação da Sedac, o setor privado também se mobiliza. É o caso da empresa porto-alegrense VR Projetos Culturais e Educacionais, que mantém programa de doação de estantes com livros infantis e gibis para escolas de diversas cidades, a fim de estimular o hábito da leitura e amenizar as perdas causadas pela catástrofe ambiental.

A ação mais recente foi a entrega de 15 unidades para instituições de ensino localizadas em Porto Alegre, Gramado, Caxias do Sul, Glorinha, Parobé e Santo Antônio da Patrulha. Os detalhes da iniciativa podem ser conferidos no site projetoestantedehistorias.com.br.

(Marcello Campos)

