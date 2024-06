Seleção Brasil goleia o Paraguai por 4 a 1 e encaminha classificação na Copa América

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2024

Equipe enfrentará a Colômbia na próxima terça-feira. (Foto: Reprodução/X)

Em partida disputada na noite dessa sexta-feira (28) em Las Vegas (EUA) pela segunda rodada da Copa América, a Seleção Brasileira venceu o Paraguai por 4 a 1. O resultado deixa a equipe do técnico Dorival Júnior na vice-liderança do grupo D. São quatro pontos, dois a menos que a líder Colômbia, próxima adversária da Canarinho – o duelo está marcado para as 22h de terça-feira (2).

Quase 47 mil torcedores no Allegiant Stadium viram de perto o Brasil abrir o placar aos 34 minutos de bola rolando, com Vinícius Júnior. Aos 42, Savinho ampliou para a equipe verde-e-amarela. Já nos acréscimos, o cronômetro marcava 49 minutos quando Vini voltou a marcar.

No segundo tempo, os paraguaios descontaram com Alderete logo aos 2 minutos. Mas Lucas Paquetá decretou a goleada aos 19 minutos, de pênalti (ele havia desperdiçado uma cobrança na etapa inicial). Desfecho que eliminou virtualmente o Paraguai do torneio.

A partida foi marcada, ainda, por uma expulsão. Aos 36 minutos da etapa complementar, o jogador paraguaio Cubas sofreu falta de Douglas Luiz e, com ambos caídos no chão, agrediu o colega brasileiro na coxa com a sola da chuteira. O lance foi conferido pelo árbitro de vídeo e resultou em cartão vermelho. Também houve invasão de campo no segundo tempo por uma torcedora, retirada em seguida pela segurança.

O desempenho da Seleção Brasileira evitou uma desclassificação precoce na competição, após o empate em 0 a 0 com a Costa Rica na rodada anterior. Diante dos colombianos, na semana que vem, uma nova vitória deixará a Canarinho classificada em primeiro lugar no grupo para as quartas-de-final – contra adversário da chave C (composto pelo anfitrião Estados Unidos, mais Uruguai, Panamá e Bolívia).

Realizada desde 1910, a Copa América está em sua 48ª edição como a maior já realizada ao longo desses 114 anos, no que se refere ao número de países participantes. São 16 equipes, procedentes das regiões Sul, Central, Caribe e Norte do continente.

Ficha técnica

– Paraguai: Rodrigo Morínigo; Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Omar Alderete e Matías Espinoza (Néstor Gimezes); Andrés Cubas, Mathias Villasanti e Bobadilla (Caballero), Almirón (Ramón Sosa), Enciso (Kaku Romero) e Alex Arce. Técnico: Daniel Garnero.

– Brasil: Alisson; Danilo, Éder Militão (Gabriel Magalhães), Marquinhos e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães (Douglas Luiz) e Lucas Paquetá (Andreas Pereira); Rodrygo (Endrick), Vini Jr e Savinho (Raphinha). Técnico: Dorival Júnior.

– Arbitragem: Piero Maza, auxiliado por Claudio Urrutia e Miguel Rocha (trio chileno). No VAR, Juan Lara (do mesmo país).

Brasil goleia o Paraguai por 4 a 1 e encaminha classificação na Copa América

2024-06-29