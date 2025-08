Brasil Saiba como é hoje para tirar a carteira de habilitação pelas autoescolas no Brasil e como pode ficar

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2025

Custo total para tirar a habilitação pode reduzir em cerca de 75% com novo projeto que põe fim à obrigatoriedade de autoescolas no processo

O projeto que põe fim à obrigatoriedade em frequentar as autoescolas ainda deixa dúvidas em muitos brasileiros. A medida, que está em análise pela Casa Civil, pode reduzir os custos para tirar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Segundo apuração da CNN, o custo total para tirar a habilitação pode reduzir em cerca de 75%.

Como é o processo atual para tirar CNH?

Quanto custa uma CNH, em média, com o envolvimento das autoescolas?

Hoje, o custo para tirar sua CNH varia entre R$ 3 mil a R$ 4 mil, a depender do Estado. Esse valor inclui:

Taxas do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) de seu estado;

Exames médicos e psicológicos necessários;

Custo da prova teórica e prática;

Emissão da CNH em si.

Como são as aulas práticas hoje?

O curso tem duração mínima de 20 horas-aulas para as categorias A e B. Pelo menos uma tem que ser feita no período noturno.

Como são as aulas teóricas hoje?

O curso teórico tem duração de 45 horas-aula. O aluno tem aulas dos temas que caem na prova teórica do Detran, que incluem Legislação de Trânsito, Direção Defensiva, Primeiros Socorros, Mecânica Básica e Cidadania e Meio-Ambiente.

Como são as provas dos Detrans?

A Resolução 789/2020 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) diz que o exame teórico precisa de um aproveitamento mínimo de 70% de acertos em prova teórica de 30 questões de múltipla escolha.

O exame prático para duas rodas consiste nas seguintes etapas: direção em ziguezague, prancha de elevação, sonorizadores, duas curvas sequenciais com raio de 90º duas rotatórias em formato de “8”. Para a CNH do tipo B, a prova consiste em duas etapas: estacionar em vaga delimitada por balizas removíveis; e conduzir o veículo em via pública, urbana ou rural.

O que pode mudar com a medida?

Quanto pode custar a CNH com as novas regras?

O novo modelo (em análise) pode reduzir o custo do documento em até 75%. Na prática, caso isso se concretize, o custo médio para uma nova CNH poderá variar entre R$ 750 a R$ 1.000.

“A gente precisa baratear, utilizar as novas tecnologias, dar condição ao cidadão de ter formação digital”, disse o ministro dos Transportes, Renan Filho, em entrevista ao site oficial do Ministério.

Como seriam as aulas práticas?

Para as aulas práticas, a pessoa interessada poderá contratar um instrutor autônomo. As regras, contudo, só deverão ser divulgadas quando a proposta for sancionada.

Como seriam as aulas teóricas? Teriam alguma mudança?

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que poderão ser disponibilizadas aulas via Youtube. No entanto, não entrou em detalhes sobre quem criaria os conteúdos e como seria o acesso a eles.

Como será a prova?

O governo não indicou mudanças na realização do teste prático ou teórico, portanto devem seguir as mesmas regras já sinalizadas.

