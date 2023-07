Mundo Saiba como é viver em 5 das cidades consideradas as melhores do mundo

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2023

Viena está em primeiro lugar na lista. (Foto: Getty Images)

Depois da crise gerada pela pandemia de covid, a qualidade de vida voltou a aumentar em muitas cidades do mundo. Essa ampliação se deve em grande parte a melhorias na saúde e na educação na Ásia, Oriente Médio e África. Saiba como é viver em 5 das cidades consideradas as melhores do mundo.

Mais especificamente, a qualidade de vida geral atingiu o pico nos últimos 15 anos, de acordo com o Índice Anual de Habitabilidade Global da The Economist Intelligence Unit.

O ranking avalia 173 cidades em fatores como estabilidade, saúde, cultura e meio ambiente, educação e infraestrutura.

O aumento da qualidade de vida se deve em grande parte a melhorias na saúde e na educação na Ásia, Oriente Médio e África.

O fim das restrições da pandemia em todo o mundo também elevou os índices de cultura e meio ambiente, já que eventos e exposições voltaram com força total.

Embora um índice possa mostrar dados sobre o que torna um lugar habitável, são as pessoas que o vivenciam dia após dia que podem falar melhor sobre como é realmente viver em um local.

Conversamos com residentes de algumas das 5 principais cidades com as melhores classificações para descobrir por que eles gostam de morar nesses locais.

Viena, na Áustria

Para a capital austríaca, a posição de número um no índice de melhores locais para viver não é novidade. Ela só perdeu o prêmio brevemente em 2021, quando o fechamento da pandemia afetou seus museus e restaurantes. Com pontuações perfeitas para estabilidade, saúde, educação e infraestrutura, Viena é muito mais do que a soma de suas partes, de acordo com os residentes.

Essa cidade histórica tem um sistema de transporte público confiável, as creches são acessíveis e é fácil chegar a cafés, teatros e até vinícolas da região. Tudo isso faz com que Viena pareça um local de férias atemporal, diz Filippou.

“Às vezes, quando estamos sobrecarregados de trabalho e incapazes de viajar por muito tempo, nem percebemos porque podemos satisfazer nossa fome de tudo isso dentro dos limites da cidade”, acrescentou Filippou.

Melbourne, na Austrália

Tanto Melbourne quanto Sydney recuperaram suas posições no ranking (3º e 4º, respectivamente) depois de cair no índice durante a pandemia que afetou o sistema de saúde australiano e levou a bloqueios prolongados.

Melbourne, em particular, obteve a pontuação mais alta do país em cultura e meio ambiente, características que os moradores adoram.

“De Vancouver, é muito fácil chegar às florestas, ao mar ou às montanhas”, diz Tony Ho, morador e pequeno empresário.

Vancouver, no Canadá

Três cidades canadenses (incluindo Calgary e Toronto) ficaram entre as 10 primeiras deste ano. Mas Vancouver ficou em primeiro entre elas (5º) por suas pontuações culturais e ambientais, características que os residentes imediatamente apontam em seu amor pela cidade.

“De Vancouver, é muito fácil chegar às florestas, ao mar ou às montanhas”, diz Tony Ho, morador e pequeno empresário.

“Nosso sistema de transporte permite que você vá da bela English Bay até o topo da cidade na Grouse Mountain, tudo no mesmo dia e você pode fazer isso de ônibus, bicicleta, trem e barco.”

“A cultura gastronómica e a origem de quem a cozinha está sempre crescendo.” Como pai de uma criança pequena, Ho também aprecia os muitos parques e praias, todos a menos de 20 minutos do centro da cidade.

“É algo que quero que meu filho tenha acesso pelo resto da vida”, diz ele. Empresários de outros países também são atraídos por políticas de imigração favoráveis.

Além dos negócios, a paisagem sempre oferece boas alternativas para o descanso.

Osaka, no Japão

Classificada em 10º lugar no índice e o único país asiático a chegar ao top 10, Osaka obteve uma pontuação 100 em estabilidade, atenção médica e educação.

À medida em que o custo de vida continua reduzindo o ingresso em muitos lugares em todo o mundo, a acessibilidade em Osaka também é uma grande vantagem para os residentes. “Alugar em Osaka não é caro em comparação com outras metrópoles do Japão e do mundo”, diz Shirley Zhang, natural de Vancouver.

“Ao contrário do Reino Unido, de onde eu sou e onde jantar fora pode custar caro, Osaka oferece refeições de qualidade a preços surpreendentemente baratos”, diz James Hills.

Auckland, na Nova Zelândia

Auckland subiu mais de 25 posições em relação ao ano passado, devido em grande parte à sua reabertura atrasada pela pandemia, onde as restrições e bloqueios não foram totalmente suspensos até setembro de 2022.

Juntamente com sua pontuação perfeita em educação, a cidade também teve a pontuação mais alta em cultura e meio ambiente entre as 10 melhores cidades.

“Você pode encontrar uma bela praia isolada provavelmente a apenas 20 minutos de carro de Auckland, se não mais perto”, diz a moradora Megan Lawrence, que escreve para o My Moments and Memories.

Como a maior cidade da Nova Zelândia, os residentes também se beneficiam de eventos de classe mundial, incluindo a Copa do Mundo Feminina da FIFA, que está acontecendo atualmente.

