Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2023

A Black Friday atrai a atenção de cibercriminosos em busca de oportunidades para roubar informações sensíveis. (Foto: Pixabay)

Neste mês ocorre uma das datas mais aguardadas do ano para os amantes de descontos, promoções e ofertas: a Black Friday. Esse período, somado à proximidade com o Natal, é mundialmente conhecido por oferecer oportunidades incríveis para economizar dinheiro. No entanto, essa celebração do consumo também atrai a atenção de cibercriminosos em busca de oportunidades para roubar informações sensíveis e causar grandes estragos.

De acordo com pesquisas globais, as tentativas de fraude durante eventos como a Black Friday costumam ser 82% mais frequentes do que em outros períodos do ano. Essas atividades fraudulentas estão frequentemente relacionadas à criação de contas falsas, que se baseiam na obtenção de dados de usuários vazados, ou à invasão de contas usando credenciais de acesso obtidas por meio de golpes de engenharia social.

“Isso resulta em um aumento das transações ilegítimas em diversos e-commerces e marketplaces, representando um desafio significativo para a segurança”, afirma William Amorim, especialista em cibersegurança da Redeblt Security.

A falta de conscientização em relação à segurança da informação é um dos principais fatores que favorecem o aumento das ameaças virtuais nessa época.

“As pessoas, muitas vezes sem perceber, abrem as portas para a entrada dos hackers, já que muitos golpes exploram sua ingenuidade ou desatenção.

Portanto, é essencial educar as pessoas que acessam e manipulam informações, para que não se tornem apenas mais um número nas estatísticas alarmantes de ciberataques”, reforça Amorim.

Nesse sentido, a Redbelt Security, consultoria especializada em segurança da informação, compartilhou dicas importantes que devem ser consideradas para evitar ciberataques durante a temporada de compras online.

* Mantenha seu software atualizado

Manter o sistema operacional, navegadores, antivírus e outros aplicativos sempre atualizados é a primeira linha de defesa contra ciberataques. As atualizações frequentemente corrigem vulnerabilidades conhecidas que os criminosos podem explorar. Certifique-se de que sua equipe de TI esteja ciente da importância disso e aja proativamente para manter todos os sistemas atualizados.

* Aposte na autenticação de dois fatores (2FA)

Ativar a autenticação de dois fatores é uma camada adicional de segurança para as contas online. Isso dificulta a vida dos criminosos, mesmo que eles tenham as senhas dos usuários. Muitos serviços online, como e-mails e redes sociais, já oferecem 2FA. Aproveite essa camada de proteção sempre que possível.

* Evite links suspeitos e phishing

Os cibercriminosos usam a engenharia social para criar e-mails e mensagens convincentes, que parecem legítimos, mas, na verdade, são armadilhas para roubar suas informações. Nunca clique em links ou baixe anexos de fontes não confiáveis. Verifique sempre a autenticidade dos remetentes antes de tomar qualquer ação.

* Compre apenas de fontes confiáveis

Durante a Black Friday, é tentador buscar as melhores ofertas em todos os lugares. Um levantamento do Google, por exemplo, revelou que 67% dos brasileiros pretendem fazer compras na data, e que um em cada quatro consumidores espera gastar mais de R$ 1.000,00. Mas é importante comprar apenas em sites de confiança. Certifique-se de que o site tenha um cadeado na barra de endereço, indicando uma conexão segura (HTTPS). Além disso, verifique se o site é bem conhecido e revisado por outros consumidores.

* Esteja ciente de golpes por e-mail e SMS

Criminosos frequentemente usam e-mails e mensagens SMS para enviar promoções falsas ou solicitar informações pessoais. Se receber uma oferta que parece boa demais para ser verdade, desconfie. Sempre verifique a legitimidade do remetente e do site antes de clicar em links ou fornecer informações.

* Proteja suas informações pessoais

Evite fornecer informações pessoais em excesso ao fazer compras online. Limite as informações compartilhadas apenas ao estritamente necessário. Além disso, use senhas fortes e exclusivas para cada conta online. Um gerenciador de senhas pode ajudá-lo a manter o controle de todas elas com segurança.

* Monitore suas contas regularmente

Durante a Black Friday e depois das compras, monitore suas contas bancárias e cartões de crédito regularmente em busca de atividades suspeitas. Quanto mais cedo você identificar e relatar uma transação não autorizada, melhor.

