Política Saiba como foi o acidente doméstico que levou Lula a bater a cabeça no banheiro

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2024

Lula estava sozinho no momento da queda e se assustou. (Foto: Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva bateu a cabeça após se sentar errado em um banco no banheiro do Palácio da Alvorada. Ele pretendia cortar as unhas dos pés. O petista, no entanto, se desequilibrou quando o assento virou para trás.

Lula estava sozinho no momento da queda e se assustou. A primeira-dama, Rosângela da Silva, também estava no Alvorada e correu para socorrê-lo.

Segundo um ministro a quem Lula deu detalhes sobre o ocorrido, “por muito pouco” não foi algo mais sério. Caso a pancada tivesse sido alguns centímetros para cima da parte posterior da cabeça, o estrago poderia ter sido grande.

Um auxiliar de Lula diz que ele ainda sente incômodo na região devido aos cinco pontos que levou, mas ele está bem, despachando e cumprindo suas atividades diárias do Palácio da Alvorada.

Em telefonema ao candidato do PT à Prefeitura do município baiano de Camaçari, Luiz Caetano, Lula disse que o acidente “foi grave, mas não afetou nenhuma parte mais delicada”. Ele afirmou ainda que teria de aguardar “três ou quatro dias” para saber “qual foi o estrago que fez a batida”.

Novo boletim

O presidente Lula realizou exames, nessa terça-feira (22), em Brasília, e, de acordo com o boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, o quadro é estável e Lula está apto a exercer sua rotina de trabalho. O boletim, entretanto, não menciona a possibilidade de viagens, mas diz que novo exame de controle será feito em 72 horas.

No último sábado (19), Lula sofreu uma queda no banheiro da residência oficial, no Palácio da Alvorada, bateu a cabeça e precisou levar cinco pontos na região da nuca. Na ocasião, os exames de imagem mostraram uma pequena hemorragia no cérebro e a equipe médica recomendou, por precaução, evitar viagens de longa distância, como a que Lula faria para participar da Cúpula de Líderes do Brics, em Kazan, na Rússia.

“O exame de imagem está estável em comparação ao anterior, com a programação de realizar novo exame de controle em 72h. Encontra-se apto a exercer sua rotina de trabalho”, diz o boletim.

O presidente permanece sob acompanhamento da sua equipe médica, aos cuidados do seu médico pessoal, Roberto Kalil Filho, e da médica da Presidência, Ana Helena Germoglio.

No retorno da Rússia, estava prevista a participação do presidente em atos de campanha no estado de São Paulo, por ocasião do segundo turno das eleições municipais, neste domingo (27), além do voto em São Bernardo do Campo, domicílio eleitoral de Lula. O presidente tem também viagem marcada para Cali, na Colômbia, onde ocorre a conferência das Nações Unidas sobre biodiversidade até o próximo dia 1° de novembro.

