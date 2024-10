Política Supremo mantém decisão que retém o passaporte de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2024

Bolsonaro está proibido de deixar o País Foto: Alan Santos/PR Bolsonaro está proibido de deixar o País. (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu confirmar a decisão individual do ministro Alexandre de Moraes que reteve o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro e o proibiu de ter contato com investigados nos inquéritos da PF (Polícia Federal) sobre a suposta tentativa de golpe de Estado e a venda irregular de joias recebidas pelo ex-presidente em viagens internacionais.

Moraes entendeu que as investigações estão em curso e não há justificativas para reforma da decisão que impede Bolsonaro de deixar o Brasil. Pelo mesmo motivo, o ministro também negou acesso do ex-presidente à delação de Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens.

A decisão foi tomada por unanimidade pelos ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia, além de Moraes. O julgamento ocorreu de forma virtual e foi finalizado na última sexta-feira (18), mas a decisão veio a público na terça-feira (22).

