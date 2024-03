Política Saiba como foram os dias de Bolsonaro na embaixada da Hungria em Brasília

Por Redação O Sul | 25 de março de 2024

Bolsonaro entrou na embaixada em 12 de fevereiro, mesmo dia em que fez a convocação para o ato na Paulista. (Foto: Reprodução)

Jair Bolsonaro (PL) ficou dois dias na Embaixada da Hungria em Brasília, durante o Carnaval deste ano. O ex-presidente confirmou a informação após publicação de reportagem do The New York Times (NYT), na tarde dessa segunda-feira (25).

Tudo seria uma estratégia do ex-presidente para evitar possível prisão, após ter o passaporte apreendido em operação que apura suposto plano de golpe de Estado e fazer convocação para ato na Avenida Paulista em sua defesa, conforme trouxe o veículo.

Bolsonaro entrou na embaixada em 12 de fevereiro – mesmo dia em que fez a convocação para o ato na Paulista – permanecendo por dois dias no local. Imagens de satélite divulgados pelo jornal foram divulgadas.

Pelo monitoramento das câmeras de segurança da embaixada, Bolsonaro permaneceu no prédio acompanhado por dois seguranças. Além disso, ele foi servido pelo embaixador húngaro, Miklós Halmai, e diplomatas do país europeu.

“A estadia na embaixada sugere que o ex-presidente tentava alavancar a sua amizade com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, de extrema direita, numa tentativa de escapar ao sistema de justiça brasileiro enquanto enfrenta investigações criminais”, diz o NYT.

Veja como foi o cronograma da estadia de Bolsonaro na Embaixada da Hungria:

* 12 de fevereiro

Logo após publicar convocação para o ato na Avenida Paulista, Bolsonaro segue para Embaixada da Hungria.

Momentos antes de sua chegada, imagens de segurança mostram Miklós Halmai, embaixador do país no Brasil, andando e digitando em seu telefone. A embaixada estava praticamente vazia, exceto por alguns diplomatas húngaros que lá moram. Era feriado, por causa do Carnaval.

Às 21h34, um carro preto aparece no portão da embaixada. Um homem sai, eventualmente batendo palmas para chamar a atenção de alguém lá dentro. Três minutos depois, Halmai abre o portão e indica onde estacionar.

Bolsonaro e dois homens que parecem ser seguranças saem do carro. Halmai os conduz para dentro. Depois de conversar brevemente, os quatro homens entram no elevador.

Nas duas horas seguintes, funcionários da embaixada fazem várias “viagens” em direção a uma área do edifício onde há dois apartamentos de hóspedes. Eles carregam roupas de cama, água e outros itens, até que a atividade para, por volta das 23h40.

* 13 de fevereiro

Às 7h26, Halmai sai da área residencial e digita seu telefone. Meia hora depois, o embaixador e outro homem levam uma cafeteira para a área residencial.

Durante o resto do dia, os funcionários húngaros percorrem o terreno da embaixada, incluindo pais com filhos.

No início da noite, Bolsonaro passeia pelo estacionamento da embaixada com um de seus seguranças.

Perto do almoço, um guarda volta com o que parece ser uma pizza.

Às 20h38, um segurança vai ao estacionamento da embaixada com outro homem no banco de trás. Carregando uma sacola, aquele homem entrou na área residencial onde Bolsonaro parece estar hospedado. O homem sai 38 minutos depois.

Quando o carro parte, um homem parecido com Bolsonaro sai da área residencial para assistir.

* 14 de fevereiro

Diplomatas húngaros dizem aos funcionários brasileiros locais que devem retornar ao trabalho normal no dia seguinte, mas que os hóspedes podem ficar pelo resto da semana.

Bolsonaro é visto pela primeira vez nas imagens da câmera de segurança às 16h14, quando ele e seus dois guardas deixam a área residencial carregando duas mochilas e se dirigem diretamente para o carro. Halmai segue atrás. O embaixador observa o carro partir e acena em despedida.

