Inter Saiba como funciona o acesso de menores de 12 anos ao Beira-Rio

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Todos os jovens com idade entre 5 e 11 anos, sócios ou não, precisam reservar lugar nas partidas efetuando Check-in ou comprando ingresso Foto: Divulgação Todos os jovens com idade entre 5 e 11 anos, sócios ou não, precisam reservar lugar nas partidas efetuando Check-in ou comprando ingresso (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter garante acesso gratuito para os seus torcedores menores de 12 anos nos jogos disputados no Beira-Rio. À exceção das crianças de colo com até quatro anos, porém, que estão dispensadas de confirmar presença, todos os jovens com idade entre 5 e 11 anos, sócios ou não, precisam reservar lugar nas partidas efetuando Check-in ou comprando ingresso.

5 a 11 anos

Sócios da modalidade Coloradinho devem realizar o Check-In na Área de Sócios, e poderão ingressar em qualquer setor da Área Livre, desde que acompanhados por responsável. No setor de Locadas/Perpétuas, a entrada será permitida, também acompanhado de responsável, nos lugares disponíveis e respeitando a titularidade das cadeiras.

Para não sócio a entrada é gratuita, mas liberada somente mediante emissão de voucher gratuito.

Realizado o procedimento do acesso via site, a criança de 5 a 11 anos estará apta a comparecer ao estádio para que seja feita a sua identificação em um dos 11 estandes que estarão instalados em cada portão do anel inferior e em cada rampa de acesso. Nesses, o responsável deverá apresentar ao operador de acesso a carteira do Coloradinho com o Check-in devidamente realizado ou, no caso de crianças não sócias, o voucher de troca. Lembrando que os postos de trocas abrem uma hora antes da abertura dos portões.

Pós a conferência do acesso válido, as crianças receberão uma pulseira de identificação oficial do Clube, a qual permitirá o acesso ágil e seguro em todas as catracas das Áreas Livres do estádio – sempre acompanhando o responsável, que deverá possuir os seus respectivos acessos por carteira de sócio carregada no Check-In ou ingresso.

Importante destacar que após a leitura da carteira ou do voucher nos postos de identificação de crianças, estes perderão a validade. A pulseira é a garantia de entrada ao interior do estádio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/saiba-como-funciona-o-acesso-de-menores-de-12-anos-ao-beira-rio/

Saiba como funciona o acesso de menores de 12 anos ao Beira-Rio

2023-04-21