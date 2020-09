Viagem e Turismo Saiba como funciona o turismo de isolamento e quais locais visitar

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2020

O turismo de isolamento é uma prática antiga, mas que ganhou maior visibilidade com a pandemia do novo coronavírus. (Foto: Reprodução)

O turismo de isolamento é uma prática antiga, mas que ganhou maior visibilidade com a pandemia do novo coronavírus, devido a segurança em locais privativos.

A ideia central desse ramo turístico é partindo da premissa onde a prática do isolamento social seja feita como uma escolha própria, e não somente por obrigação.

Assim, o indivíduo estará cumprindo com as restrições que foram recomendadas pela OMS, mas sem deixar de desfrutar de um local bonito, que reforce as energias, ao invés de ficar isolado em casa, mantendo uma energia negativa.

Por que optar por o turismo de isolamento na quarentena?

Bom, quando existe essa tomada de decisão, na qual um indivíduo quer sair de casa para acampar ou ver o mar, não há problemas.

Não importa se a rota traçada, as acomodações estão preparadas desde antes da pandemia, a receberem seus hóspedes, e mantê-los em privacidade e longe de outras pessoas.

Então, essa opção é vista como tirar um tempo de descanso, seja para a mente ou para recarregar as energias.

Vale ressaltar que a prática de viajar e buscar o melhor para si no momento não é tida como um descaso com tudo o que está acontecendo no mundo.

Mas sim, tirar um tempo para repensar no que fazer da vida, e como se manter firme, após todas essas dificuldades ocasionadas pelo vírus.

Para onde ir durante o isolamento?

No momento, as melhores opções de destinos devem ser escolhidas próximas ao local onde você reside.

Tentar viajar para fora do território brasileiro pode ainda não ser tão seguro. Mesmo alguns países terem iniciado a fase de reabertura, é melhor se prevenir, uma vez que a intenção é relaxar e não buscar mais problemas.

Seja qual for o seu estilo de viajante, existem inúmeras opções de locais para colocar em prática o turismo de isolamento.

Para estar prevenido contra imprevistos, é aconselhável viajar somente após a contratação de um seguro de saúde. Mesmo se tratando de locais isolados, não é somente o vírus que pode afetar o seu organismo.

Então, para que a viagem não seja interrompida com um mal súbito, busque um bom seguro de saúde.

Caso já tenha um, verifique com a empresa contratada quais são os seus benefícios e veja se o destino escolhido, possui as especificações atendidas pelo seguro.

Aventura

Se você está precisando de uma dose de adrenalina, o ideal é recorrer aos acampamentos.

Nesses lugares você estará em contato com a natureza, podendo ver cachoeiras e fazer trilhas. Saiba quais são os melhores locais para acampar nesses dias de quarentena: Chapada dos Veadeiros – GO; Ilha Grande – RJ; Ilhabela – SP; Parque Estadual do Jalapão – TO; Parque Estadual dos Três Picos – RJ; Serra da Canastra, Delfinópolis – MG; Ubatuba – SP; Visconde de Mauá – RJ.

Praias

Para quem mora nos extremos Sul e Sudeste do país, uma ótima opção é ir em busca de novos lugares.

Um exemplo disso são as belas praias presentes na região Nordeste do Brasil. Conheça as 5 praias que já estão reabertas e contam com hospedagens isoladas: Fernando de Noronha – PE; Jericoacoara – CE; Morro de São Paulo – BA; Praia do Patacho – AL; Trancoso – BA.

Viajar de carro é a melhor opção?

Após ter decidido para qual destino você irá, o próximo passo é saber como chegar até lá. Devido a esse momento complicado, onde o Coronavírus pode estar em qualquer ao nosso redor, todo o cuidado precisa ser redobrado.

Dessa forma, o ideal é que o trajeto seja feito de carro, ao invés de ônibus, trens ou avião, uma vez que nesses outros meios de transportes há um fluxo constante de passageiros, o que não é o recomendado no momento.

No entanto, antes de pegar a estrada, é preciso verificar se o automóvel está funcionando bem. Por isso, uma ida até a oficina mecânica é algo válido para ser feito.

Além disso, é muito importante ter o seguro auto em dia. Para que, caso ocorra alguma eventualidade no trajeto, você terá para quem recorrer.

Ligue para a sua seguradora, veja se tudo está nos conformes, busque mais informações sobre a cobertura oferecida pela empresa.

Assim, independente do tipo de estrada que você optar por conduzir o seu veículo, com o seguro auto contratado, a segurança estará garantida.

Caso aconteça uma colisão com um outro veículo em uma BR, ou uma batida na árvore no meio de um acampamento, você estará amparado.

De forma geral, o turismo de isolamento funciona como um escape do mundo real, onde você terá um lugar para chamar de seu, mesmo que seja no meio do mar, ou dentro de uma floresta.

