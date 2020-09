Viagem e Turismo Hotel em Beverly Hills cria um pacote inspirado em Marilyn Monroe

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2020

Decoração do bangalô número 1, a suite favorita de Marilyn Monroe no Beverly Hills Hotel. (Foto: Reprodução)

Quando a pandemia passar e os longos dias dentro de casa ficarem para trás, que tal viver um pouco como Marilyn Monroe? É isso que o Beverly Hills Hotel, na Grande Los Angeles, oferece com o recém-lançado pacote “Live like Marilyn”. Que, como o nome indica, reproduz algumas experiências vividas pela atriz americana nos longos períodos em que se hospedou, ou mesmo morou, neste icônico hotel californiano.

O hóspede que contratar o pacote poderá ficar na suíte preferida de Marilyn, o bangalô número 1, cuja decoração remete à atriz, expoente máximo de Hollywood em sua época. Ela costumava ocupar também os bangalôs número 7, 20 e 21 – estes últimos durante as gravações de “Adorável pecadora” (1960).

O pacote inclui também refeições na mesa cativa de Marilyn, a número 6, no Polo Lounge, o restaurante do hotel. O cardápio, igualmente inspirado nas preferências da hóspede ilustre, é até simples, como os pratos que ela dizia preparar quando passava longas temporadas por lá. Em uma entrevista nos anos 1950, ela afirmou que costumava preparar, em seu bangalô, bifes, costeletas de cordeira ou fígado, que acompanhava com cenouras. Para a sobremesa, um sundae.

Ter seus momentos de Marilyn Monroe, claro, não é a experiência de viagem mais econômica. O valor do pacote começa em US$ 2.600 a noite, numa suíte com jardim, e chega a US$ 9.200 por noite no bangalô 1, o Marilyn’s Bangalow. O pacote está disponível até 20 de junho de 2021.

