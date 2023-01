Saúde Saiba como funciona um ataque de pânico e o que fazer se você tiver um

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2023

O peito pode ficar apertado. Algumas pessoas podem de repente sentir calor e suar, outras sentem calafrios.

Os ataques de pânico giram em torno do terror. Embora associados principalmente à mente, eles são, na verdade, constelações de sintomas, tanto físicos quanto cognitivos. Seu cérebro é tomado pelo medo; seu corpo responde e pode ser difícil entender tudo isso.

A maioria dos especialistas define um ataque de pânico como um início súbito de medo intenso, em oposição a uma condição como a ansiedade geral, que normalmente se manifesta como uma preocupação quase constante.

Pessoas com ataques de pânico são bombardeadas por sintomas físicos e mentais, que podem variar. Seus corações podem disparar. Elas podem sentir que não conseguem respirar. Seus membros podem formigar. Às vezes elas tremem. Elas podem ficar com náusea.

O peito pode ficar apertado. Algumas pessoas podem de repente sentir calor e suar, outras sentem calafrios.

E depois há o medo agitado e desestabilizador. No meio de um ataque de pânico, as pessoas podem temer que estejam ficando loucas, perdendo o controle de suas mentes e corpos. Elas podem pensar que é um ataque cardíaco ou até mesmo que vão morrer.

A maioria das pessoas que tem ataques de pânico regularmente não sente todos esses sintomas, mas pode ter muitos deles. Um pequeno subconjunto de pessoas, no entanto, tem ataques de pânico com sintomas limitados, nos quais se somam três ou menos.

E, quase tão repentinamente quanto os ataques de pânico surgem, eles geralmente se dissipam. Os sintomas aumentam ao longo de 10 minutos e geralmente desaparecem em meia hora, embora possa haver efeitos prolongados.

A experiência pode ser traumática, no entanto, e as pessoas podem começar a temer sensações que as lembrem de seus sintomas, como sentir falta de ar depois de subir um lance de escadas. Elas também podem evitar qualquer coisa que as lembre do episódio – a mercearia onde seu coração bateu forte, a comida que estavam comendo quando o pânico chegou.

Algumas pessoas podem desenvolver transtorno do pânico, que os psicólogos definem como ataques de pânico repetidos e inesperados que interferem nas funções diárias. Enquanto 15% a 30% das pessoas terão pelo menos um ataque de pânico na vida, apenas 2% a 4% desenvolverão transtorno do pânico, disse o Dr. Franklin Schneier, codiretor da Clínica de Distúrbios de Ansiedade do Instituto Psiquiátrico do Estado de Nova York.

As Causas

Um conjunto diversificado de estressores – como eventos traumáticos, preocupações financeiras ou até mesmo falar em público – pode levar a ataques de pânico. Mas eles também podem ocorrer inesperadamente.

O estresse intenso ativa o sistema nervoso simpático, uma rede de nervos que desencadeia a resposta de “luta ou fuga” ao perigo percebido. O corpo libera substâncias químicas como epinefrina, também conhecida como adrenalina, e norepinefrina, que fazem o coração acelerar, as pupilas incharem e a pele liberar suor. O sistema nervoso parassimpático retorna o corpo ao seu estado original. Se ele não for ativado após algum tempo, um ataque de pânico pode deixar uma pessoa nesse estado elevado de excitação.

Prevenindo episódios

Para ataques recorrentes, você pode querer procurar um terapeuta. Formas de terapia cognitivo-comportamental, nas quais um clínico estimula você a desafiar os medos e sensações que você pode experimentar durante um ataque de pânico, podem estar entre os tratamentos mais eficazes. O processo pode ajudar a mudar seus padrões de pensamento, dessensibilizando-o para a angústia subjacente que pode desencadear ataques de pânico.

