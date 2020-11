Bem-Estar Saiba como lidar com pele descascada, insolação e manchas de sol

O verão é uma delícia, mas se exagerar no sol você pode ficar com manchas, descamação na pele ou até ter insolação. (Foto: Reprodução)

Para manter a pele sempre bem cuidada, no verão ou em qualquer outra estação, a dica é se prevenir e manter uma boa rotina de skincare no dia a dia. Só que nem sempre é possível – e tudo bem! O problema é que se empolgar demais no sol em busca do bronze pode trazer consequências como manchas, descamação na pele ou mesmo insolação. Quer saber o que fazer no pós-sol? A dermatologista Karla Lessa tem as dicas!

Filtro solar

Você já deve ter ouvido esse conselho várias vezes, mas não custa reforçar. Para evitar problemas com a pele, a melhor saída é se prevenir! E nada melhor do que um bom filtro solar para cumprir essa função. “O verão é a estação em que ficamos com a nossa pele exposta ao sol durante mais tempo e com maior intensidade e o índice de radiação UV é bem maior”, explica a dermato.

Por isso, não economize na proteção e aplique o filtro solar diariamente, mesmo que você não vá se expor diretamente ao sol. Não se esqueça de reaplicá-lo a cada 4 horas e aposte nos acessórios para reforçar os cuidados, como chapéus e roupas de algodão.

Água termal

Outra dica para se manter protegida e fresquinha durante todo o verão é apostar na água termal. “Além de refrescar, a água termal ajuda a repor os oligoelementos e sais minerais perdidos pela transpiração, ainda mais quando o clima está seco. Assim ela ajuda a manter o equilíbrio e a saúde da pele”, conta Karla.

O produto pode e deve ser usado ao longo do dia, principalmente depois da exposição ao sol. “Por conta da alta concentração de micronutrientes (substâncias que induzem à comunicação celular, melhorando a capacidade de recuperação das células), a água termal tem ação anti-inflamatória e reparadora da barreira cutânea, além de ser cicatrizante”. Dá para usar a água termal por cima do filtro solar e da maquiagem.

Hidratação da pele

Mesmo sabendo de todos os cuidados, passar o dia no sol foi inevitável e você está com a pele avermelhada, manchada ou descascando? Hidratação nela! “Hidratar bem a pele em processo de descamação pode evitar com que essas manchas que estão em sua pele se tornem permanentes, então abuse dos cremes!”.

Outro erro muito comum do pós-sol é ficar puxando a pele que está descascando para “acelerar o processo”. Alerta da dermato: não faça isso! “Remover essa pele antes do tempo vai deixar expostas as camadas mais profundas dessa nova pele, causando as tão temidas manchas. Por isso, nada de esfoliar a pele para acelerar o processo! Isso pode ser um desastre!”.

