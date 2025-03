Geral Saiba como proteger a chave do seu carro de clonagem

Criminosos estão usando dispositivos para capturar o sinal emitido pelas chaves eletrônicas, possibilitando o roubo de carros em poucos segundos. (Foto: Divulgação)

O avanço da tecnologia no setor automotivo trouxe muitos benefícios aos motoristas, mas também facilitou o surgimento de novas formas de crimes, como a clonagem de chaves de presencial. Criminosos estão usando dispositivos para capturar o sinal emitido pelas chaves eletrônicas, possibilitando o roubo de carros em poucos segundos. Veja abaixo como esse crime funciona, as vulnerabilidades que o facilitam e o que os motoristas podem fazer para se proteger.

Como acontece a clonagem de chaves? A clonagem de chaves de proximidade ocorre principalmente por meio da interceptação do sinal de rádio emitido pela chave eletrônica, como explica Fabio Favari, diretor de engenharia da Stoneridge Brasil, detentora da marca Pósitron.

“A chave do carro funciona com tecnologia de rádio de curto alcance, como RFID ou NFC. Criminosos utilizam dispositivos que capturam e retransmitem o sinal da chave, permitindo que eles abram as portas ou até liguem o motor”, diz. Dispositivos como leitores RFID e duplicadores de sinal são usados para fazer uma cópia da chave, facilitando a ação dos criminosos.

Outra tática comum associada à clonagem é o uso de jamming, uma técnica em que os criminosos utilizam dispositivos para bloquear o sinal entre a chave e o veículo. Ao impedir que o carro receba o comando de travamento das portas ele permanece destravado. Assim, os criminosos acessam e levam o carro sem levantar suspeitas.

O jamming é especialmente perigoso porque pode ocorrer em questão de segundos e, muitas vezes, sem que o proprietário perceba que o carro não foi devidamente trancado.

O que são RFID e NFC? A Radio Frequency Identification (RFID) é uma tecnologia de identificação por radiofrequência usada para transmitir dados entre dispositivos, como a chave do carro e o veículo. As chaves de proximidade utilizam essa tecnologia para se comunicar com o carro a curta distância, permitindo que o veículo seja destravado ou ligado sem a necessidade de inserir a chave fisicamente

A Near Field Communication (NFC) ou comunicação por campo de proximidade, é uma tecnologia semelhante ao RFID, porém com um alcance ainda menor, geralmente de alguns centímetros. No caso das chaves automotivas, ela facilita a comunicação segura entre a chave e o veículo quando ambos estão próximos, mas sua curta distância não impede que criminosos usem amplificadores de sinal para interceptar e retransmitir os dados.

Falhas nos sistemas

Vulnerabilidades que facilitam a clonagem: Existem algumas falhas nos sistemas de chaves de proximidade que tornam o roubo mais fácil. A falta de criptografia robusta e a ausência de verificação de identidade adequada são os principais problemas. Muitos sistemas de chave de proximidade não têm criptografias eficiente, permitindo que criminosos interceptem e decifrem os sinais emitidos. Além disso, tecnologias como RFID podem ser vulneráveis a ataques de retransmissão de sinal, o que é conhecido como “relay attack”.

Fabio Favari também destaca que “os sistemas de comunicação de curto alcance, como RFID, podem ser bastante vulneráveis se não houver padrões de segurança implementados de forma eficaz”. A falta de proteção adequada nessas comunicações pode facilitar a clonagem das chaves.

Evolução

Tecnologias emergentes que protegem os veículos: O campo da cibersegurança automotiva também está evoluindo rapidamente, com o desenvolvimento de tecnologias emergentes que tornam os veículos mais seguros contra a clonagem de chaves. Algumas das principais inovações incluem:

– Autenticação biométrica: Tecnologias que utilizam impressões digitais ou reconhecimento facial para desbloquear o veículo, eliminando a necessidade de uma chave física.

– Sistemas de detecção de intrusão: Softwares e sensores que monitoram tentativas de comunicação não autorizada com o veículo.

– Blockchain: Soluções baseadas em blockchain criam registros invioláveis das chaves, dificultando fraudes e clonagens.

– Além dessas, tecnologias como Bluetooth Low Energy (BLE) e Ultra Wide Band (UWB) têm mostrado ser mais seguras em relação ao “jamming” e à criptografia.

Proteção

Como os motoristas podem se proteger? Embora as montadoras estejam aprimorando a segurança dos veículos, os motoristas também podem adotar medidas simples e eficazes para se proteger. Veja algumas dicas:

– Use capas de proteção RFID: Colocar as chaves em bolsas ou caixas que bloqueiam sinais de rádio impede que criminosos capturem o sinal da chave enquanto ela não está em uso.

– Desative a chave quando não estiver em uso: Muitos veículos modernos permitem que a chave entre em modo de baixo consumo ou seja desligada manualmente, reduzindo a exposição ao risco.

– Mantenha o software do carro atualizado: As atualizações de segurança lançadas pelas montadoras são essenciais para corrigir vulnerabilidades.

– A Chevrolet, por exemplo, reforça e recomenda que seus clientes mantenham o software do veículo sempre atualizado e considerem a assinatura do serviço OnStar, que permite monitorar, localizar e até bloquear o veículo remotamente. As informações são do site AutoEsporte.

