Tecnologia Saiba como resolver os principais problemas do Instagram

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Sempre possível relatar os problemas para a equipe de suporte da rede social. (Foto: Reprodução)

Problemas no Instagram são sempre incômodos, quer seja no login, em comentários que não carregam, postagens ou qualquer outro do gênero. Felizmente, nem sempre é difícil resolvê-los e, em último caso, é sempre possível relatá-los para a equipe de suporte da rede social.

A seguir, confira como resolver os erros mais comuns do Instagram e dar adeus a contratempos indesejados.

Aplicativo travando

Se o seu Instagram está travando, o problema provavelmente está na memória de seu dispositivo, que está sobrecarregada. Para resolver, tente fechar todos os aplicativos que estão abertos em segundo plano. Vale também tentar fechar o Instagram e abri-lo novamente.

Para isso, no Android, pressione o botão de menu até que todos os aplicativos minimizados apareçam. Depois, é só arrastá-los para cima para encerrar um por um. Já, no iPhone, é só apertar duas vezes o botão de início e arrastar todos os aplicativos para cima.

Limpar o cache do seu smartphone também pode ser uma boa opção para liberar espaço na memória. Para isso, acesse as configurações de seu dispositivo e, na seção “Armazenamento”, selecione o cache e faça as alterações necessárias.

Além disso, evite usar papéis de parede animados, já que eles podem comprometer a RAM do celular e, consequentemente, causar problemas no Instagram e em outros aplicativos.

Não consigo comentar em uma publicação

Se você não está conseguindo adicionar um comentário em uma publicação, provavelmente a sua versão do Instagram não é a mais recente ou você está violando alguma regra de uso da rede social.

Para resolver esse problema, acesse o Instagram na loja de aplicativos do Android ou do iOS e verifique se a versão do Instagram está atualizada em seu dispositivo. Caso a resposta seja afirmativa, pode ser que você esteja tentando mencionar mais de 5 usuários em um único comentário, 30 hashtags ou até mesmo publicando muitas vezes o mesmo comentário. Nenhuma dessas ações é permitida pelo Instagram.

Além disso, algumas palavras ou frases consideradas ofensivas – e que violam as Diretrizes da Comunidade do Instagram – também são bloqueadas. Se você não está conseguindo comentar em uma publicação, pode ser que sua conta tenha sido denunciada recentemente por comportamento inapropriado ou até mesmo por spam – outra prática proibida.

Não consigo postar foto ou vídeo

Se você não está conseguindo postar uma foto no Instagram, a primeira coisa a se fazer para solucionar esse problema é verificar se o seu acesso à internet está normalizado, seja no WiFi ou no 4G.

Se tudo estiver normal, mas mesmo assim a postagem não for realizada, tente reiniciar seu dispositivo e verifique se a sua conta não foi denunciada por comportamento inapropriado ou spam.

Não consigo excluir comentário

Se você está tentando excluir um comentário, mas recebe a mensagem “Este comentário não pode ser excluído”, isso pode ter acontecido porque ele já foi deletado no sistema do Instagram. Neste caso, tente atualizar a página para que a alteração apareça ou espere alguns minutos.

Não consigo seguir uma pessoa

Outro problema bem comum no Instagram está relacionado à impossibilidade de seguir alguém na rede. Se você recebe uma mensagem de erro cada vez que deseja seguir uma conta, provavelmente isto ocorre porque você já está seguindo 7.500 pessoas (o número máximo permitido pelo Instagram) ou, porque foi denunciado por spam recentemente.

Não consigo fazer login

Se você não está conseguindo fazer login no Instagram, a primeira coisa a ser checada é a sua conexão com internet. Caso tudo esteja OK, certifique-se de que você digitou o seu nome de usuário e senha corretamente – também vale inserir as informações novamente e tentar realizar o login.

Outra alternativa bem interessante consiste em fazer login com a sua conta do Facebook, caso ela esteja vinculada ao Instagram. Em último caso, toque em “Esqueceu a senha?” e siga os procedimentos informados pelo Instagram para recuperar o acesso à conta.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Tecnologia