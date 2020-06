Saúde Saiba como se tornar mais ativo e praticar mais exercícios físicos em casa

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Especialistas sugerem que você não assista a mais de 2 horas de TV por dia e pratique ao menos 30 minutos de exercícios. (Foto: Divulgação)

Pessoas que tem o hábito de passar longas horas assistindo à TV ou vendo séries no computador podem aproveitar o tempo em frente aos aparelhos para ter uma vida mais saudável. Ao transformar o tempo que passaria em frente à TV em um momento para praticar atividades físicas, você queima calorias, se mantém em forma e reduz as chances de problemas de saúde. Além de dormir melhor, ter mais energia e bom humor. Veja algumas dicas abaixo de como praticar exercícios físicos em casa e se tornar mais ativo.

1 . Siga a regra dos 2/30

Especialistas sugerem que você não assista a mais de 2 horas de TV por dia e pratique ao menos 30 minutos de exercícios. Se você não consegue ficar sem assistir algo, tente incluir alguns exercícios de alongamento durante os intervalos da programação ao longo do dia.

2 . Estabeleça a regra da inovação

Isto é, não assista a nada que já tenha assistido antes. Se você se vir assistindo àquele velho seriado ou filme tarde da noite, desligue a TV imediatamente. Que tal usar esse tempo que passaria vendo algo repetido para praticar alguns exercícios ou mesmo para meditar. Não sabe por onde começar? Confira 5 melhores podcasts para orientar sua meditação em casa.

3 . Não navegue pelos canais

Só ligue a TV quando houver algo a que você realmente queira assistir. Se estiver ligando a televisão sem um programa específico em mente, tome isso como um sinal de que você precisa ser mais ativo.

4 . Nada de lanches na frente da TV

É bem fácil consumir petiscos com centenas de calorias sem nem perceber. Na verdade, muitos programas para perda de peso aconselham que você nunca permita que a comida saia da mesa. Isso também significa não levar lanches para a cama e nada de barras de chocolate quando estiver no computador.

5 . Exercite-se enquanto assiste à TV

Corra no mesmo lugar, faça abdominais ou experimente exercícios de alongamento, enquanto seu programa estiver no ar. Ou use a esteira enquanto assiste à TV.

6 . Faça limpeza durante os comerciais

Esvazie cestas de papel, passe aspirador em um cômodo, coloque roupa na máquina… Isso pode adicionar até 20 minutos de atividades que queimam calorias a cada hora. Quando terminar, a casa estará brilhando – e você terá economizado centenas de calorias. O bônus extra: você não assistirá a todos os comerciais de comida criados para fazê-lo comer demais.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Saúde