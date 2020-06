Saúde Quer retardar o envelhecimento? Coma mais proteína

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2020

Estudos mostram que a proteína é especialmente importante para a manutenção da massa muscular. (Foto: Reprodução)

Vários estudos já demonstraram que a proteína é especialmente importante para a manutenção da massa muscular à medida que envelhecemos. “Pessoas com mais de 40 anos podem perder até 8% da sua massa muscular por década, e a taxa de declínio pode dobrar após os 70”, diz a nutricionista Abby Sauer, à Reader’s Digest.

Assim, para que ‘prolongue’ a juventude, a nutricionista recomenda que os adultos consumam fontes de proteínas como nozes, iogurte grego ou queijo.

Além disso, sugere que “adicione ingredientes proteicos às refeições, como húmus num sanduíche de peru, frango num prato de massa, ou feijão em saladas e tente comer de 25 a 30 gramas de proteína em todas as refeições”.

Cuidados com a pele no frio

1. Mantenha os lábios sempre hidratados com protetores labiais para evitar ferimentos ou as indesejadas pelinhas soltas.

2. Cuide de suas mãos aplicando produtos à base de glicerina ao longo do dia, já que elas costumam ficar bastante expostas ao frio e, por isso, demandam uma atenção extra!

3. Aplique hidratante no corpo três minutos após terminar seu banho. “Isso impede que a umidade que o banho promoveu na camada mais externa seja perdida”.

4. Sempre use filtro solar, porque mesmo com as temperaturas mais baixas, os raios solares continuam presentes e podem causar danos para sua beleza e sua saúde.

Pele seca

A nossa pele está constantemente exposta a vários elementos danosos que a deixam seca e provocam o envelhecimento precoce, tais como a poluição, a fumaça do cigarro ou a luz solar. Tal, como explica o portal Nueva Mujer, pode causar rugas e manchas na derme.

Proteja a sua pele das agressões externas com uma deliciosa máscara de chocolate ideal para a pele desidratada e opaca.

Como preparar a máscara e aplicar

Use um tablete de chocolate sem açúcar e acrescente algumas gotas de azeite ou de óleo de amêndoas doces.

Em seguida, derreta o chocolate em banho-maria. Quando estiver pronto, retire-o do fogo e junte o óleo. Mexa bem até obter uma mistura homogênea e cremosa. Aplique nas áreas do rosto mais secas.

