Saúde Acordar cedo e fazer silêncio por um bom tempo: diretor executivo da Apple revela o ritual matinal que o levou ao sucesso

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2025

Saiba como Tim Cook aproveita suas manhãs para maximizar a produtividade. (Foto: Reprodução)

Você é daquelas pessoas matinais, que gosta de acordar cedo, tomar um bom café da manhã, ler seu e-mail com calma e controlar o seu tempo pela manhã? Se a resposta for não, talvez o ritmo de um CEO não seja para você. Tim Cook, o CEO da Apple, já está de pé antes das 5 da manhã. Jack Dorsey, cofundador do Twitter, também nesse horário. Bill Gates e Jeff Bezos preferem ter um pouco mais de sono: saem da cama por volta das 7 horas.

Para além de vencer a tentação do botão soneca, o tempo ganho precisa ser bem utilizado para realmente valer a pena. A rotina matinal de Cook é prova de que o sucesso pode ser diretamente influenciado por pequenos hábitos. Em uma entrevista ao podcast Table Manners, Cook revelou como organiza suas manhãs para manter o controle sobre sua agenda e se preparar para um dia imprevisível à frente.

1. Acordar às 5 horas da manhã

Para Cook, o dia começa cedo, pontualmente às 5h. Ele considera esse o momento mais tranquilo e previsível do dia. “À medida que o dia se desenrola, ele se torna menos previsível”, afirmou. A manhã é a oportunidade perfeita para ele focar no que considera importante, sem distrações externas.

2. Um café da manhã simples e saudável

A simplicidade também é característica de sua alimentação matinal. Cook opta por um cereal proteico acompanhado de leite de amêndoas sem açúcar, enquanto saboreia um café, sua bebida indispensável.

3. Responder e-mails prioritários

Ainda nas primeiras horas do dia, Cook dedica seu tempo a revisar e responder e-mails de funcionários e clientes. Ele destaca que já recebeu histórias emocionantes de como produtos da Apple, como o Apple Watch, impactaram a vida de usuários, incluindo casos em que o dispositivo ajudou a salvar vidas por meio de alertas médicos.

4. Bloquear o mundo para focar no essencial

Cook utiliza as manhãs para momentos de silêncio e concentração. Ele acredita que essa é a parte do dia em que consegue realmente “bloquear o mundo” e organizar suas prioridades antes que a imprevisibilidade das tarefas diárias o alcance.

Apesar da organização, o CEO não escapa do volume massivo de e-mails. São cerca de 600 mensagens por dia, e em momentos de alta demanda, esse número pode ser ainda maior. Para Cook, no entanto, as manhãs representam um respiro necessário e estratégico, que o ajuda a manter a liderança de uma das maiores empresas do mundo.

