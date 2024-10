Rio Grande do Sul Saiba como será o funcionamento dos serviços estaduais, no Rio Grande do Sul, no feriado de Finados

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2024

Haverá alterações nos serviços públicos em razão do Dia do Servidor Público e do feriado de Finados. Foto: Gustavo Mansur/Palacio Piratini Haverá alterações nos serviços públicos em razão do Dia do Servidor Público e do feriado de Finados. (Foto: Gustavo Mansur/Palacio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palacio Piratini

Nesta sexta-feira (1º) e sábado (2) haverá alterações nos serviços públicos em razão do Dia do Servidor Público – comemorado em 28 de outubro, mas o ponto facultativo foi transferido para 1º de novembro – e do feriado do Dia de Finados.

Confira as alterações nos serviços

– Segurança Pública

Telefones de emergência:

– Polícia Civil – plantão para emergências: 197

– SSP – disque-denúncia: 181

– Polícia Civil (WhatsApp/Telegram): (51) 98444-0606

– Delegacia on-line: www.delegaciaonline.rs.gov.br

– Denúncia digital: www.ssp.rs.gov.br/denuncia-digital

– Brigada Militar (BM): 190

– Corpo de Bombeiros: 193

– Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM): 198

– Denarc (plantão 24 horas para denúncias de tráfico de drogas): 0800 0518 518

– Defesa Civil Estadual: 199

– Saúde

Hemocentro

Sexta-feira: fechado

Retorno do atendimento na segunda-feira (4), às 8h

Av. Bento Gonçalves, 3.722, bairro Partenon – Porto Alegre

Telefones: (51) 3336-6755/3339-7323/3339-7330

Samu

Plantão 24 horas pelo telefone 192 ou pelos números alternativos (51) 33200-100 ou (51) 33200-192 (plantão 24 horas). A solicitação de socorro ao Samu também pode ser realizada pelo aplicativo Chamar 192. Serviço sujeito a condições de trafegabilidade do município.

Centro de Informações Toxicológicas (CIT): plantão 24 horas no 0800 721 3000 e nos contatos pelo WhatsApp (51) 984052368 e (51) 984051994.

– Trabalho

FGTAS/Sine: na sexta não haverá expediente devido ao ponto facultativo do Dia do Servidor Público. O atendimento ao público será retomado na segunda. Em Porto Alegre, a medida também será adotada na sede administrativa da FGTAS e do Programa Gaúcho de Artesanato (av. Borges de Medeiros, 521) e no Vida Centro Humanístico.

– Lazer e turismo

Jardim Botânico

Sexta-feira: funcionamento de 9h às 17h

Endereço: Av. Salvador França, 1.427, bairro Jardim Botânico – Porto Alegre

Parque Zoológico de Sapucaia do Sul

Sexta-feira: 9h às 17h

Endereço: BR-116, km 252, bairro Colonial – Sapucaia do Sul

– Agricultura

Ceasa

Sexta-feira: setor de carnes das 7h às 18h

Hortigranjeiros – Pavilhão dos Produtores e Boxes dos Atacadistas: 13h às 18h

Setor de flores: 7h às 17h

Setor de plásticos e embalagens: 8h às 18h

Sábado (2): setor de carnes – 8h às 12h30

Hortigranjeiros – Pavilhão dos Produtores e Boxes dos Atacadistas – fechado

Setor de flores – 7h às 12h

Setor de plásticos e embalagens – fechado

Agências Tudo Fácil – Porto Alegre, Lajeado, Rio Grande, Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas e Santa Maria: sem atendimentos na sexta e no sábado, retomando os serviços na segunda.

