Tecnologia Saiba como usar o aplicativo "Twins Finder" para encontrar pessoas parecidas com você

Por Redação O Sul | 18 de março de 2023

O app está disponível gratuitamente para Android. (Foto: Reprodução)

Encontrar pessoas parecidas com você ao redor do mundo é possível pelo aplicativo Twins Finder, disponível gratuitamente para Android. Com ele, usuários podem descobrir “gêmeos” por todo o globo em uma pesquisa rápida. É preciso fornecer uma foto do seu rosto para encontrar pessoas de características físicas semelhantes às suas.

O aplicativo tem anúncios e exibe fotos a partir do banco de imagens do Google, mas existe uma versão premium sem anúncios, que custa R$ 7,99 por mês. Confira, a seguir, um passo a passo de como utilizar o aplicativo Twins Frinder para encontrar os seus sósias “perdidos”:

Como usar

Passo 1 – Ao abrir o aplicativo, toque em “Continue”. Em seguida, pressione “Start” para iniciar o processo de busca. É válido reforçar que é preciso permitir que o app tenha acesso às fotos e vídeos do dispositivo para continuar a ação;

Passo 2 – Clique em “Find your twins” (encontre seus gêmeros). Posteriormente, toque em “Camera” para tirar uma foto instantânea ou em “Gallery” para selecionar alguma que já está salva na galeria do celular.

Passo 3 – É possível editar a foto com as opções de enquadramento, recortes e alteração de posição. Com os ajustes finalizados, clique no ícone de confirmação. Aguarde o procedimento de busca e aperte em “Find Twins” (encontrar gêmeos);

Passo 4 – Toque em “Ok” logo em seguida. Após isso, o usuário será direcionado para o campo de buscas de imagens similares dentro do app do Google, no qual encontrará pessoas parecidas com ele.

