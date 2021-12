Geral Saiba como usar o código de segurança do Uber

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2021

Usar aplicativos de transporte para ir de um ponto a outro já virou rotina para a maioria das pessoas. (Foto: Reprodução)

Usar aplicativos de transporte para ir de um ponto a outro já virou rotina para a maioria das pessoas. Pensando em como proporcionar viagens mais seguras, o Uber fornece um código de segurança (U-Código) que deve ser fornecido no início de uma viagem para garantir que passageiros e motoristas estejam na corrida certa. Veja abaixo como ativar esse recurso.

O U-Código é uma sequência exclusiva de 4 dígitos que deve ser informada ao motorista parceiro antes de iniciar uma corrida – a Uber fornece um código de segurança diferente em cada viagem. A ativação é bem rápida e feita no app mesmo. Veja o passo a passo:

– Acesse o seu perfil: No celular, abra o aplicativo e toque no seu perfil, no canto superior direito.

– Vá em “Confira sua viagem”: Clique em “Configurações” e, em seguida, em “Confira sua viagem”.

– Ative o U-Código: Clique no botão que está ao lado da frase “Use o código para confirmar as viagens” e depois em “Pronto”. Se quiser, você pode ativar o recurso somente à noite – das 21h às 6h. Depois de ativado, assim que um motorista parceiro aceitar sua solicitação, o código aparecerá junto às informações de veículo, número da placa e nome do motorista. Para uma viagem ainda mais segura, compartilhe sua corrida em tempo real com alguém de confiança.

– Pedi Uber para outra pessoa – o que fazer? Se solicitou uma viagem para algum amigo ou familiar, é necessário informar a outra pessoa o código que aparece para você – pode ser por WhatsApp, ligação ou até SMS. Importante: nunca passe essa informação diretamente para o motorista. Com esse dado, ele pode iniciar a corrida sem o passageiro.

– É possível desativar o código de segurança depois? Sim, você pode desativar na hora que quiser: é só ir em “Confira sua viagem” e clicar no botão “Use o código para confirmar as viagens” novamente.

Segurança

“Acreditamos que a tecnologia é uma importante aliada para aumentar a segurança de todas as pessoas que usam o nosso aplicativo. Temos um time de especialistas que trabalha diariamente para desenvolver recursos que possam trazer mais tranquilidade para usuários e motoristas parceiros. Continuamos focados em trazer ainda mais inovações para a América Latina ao longo de 2020”, afirma Marcello Azambuja, diretor do Tech Center da Uber no Brasil.

A empresa informou também que está trabalhando com tecnologias avançadas que usam ultrassom para transmitir automaticamente a senha. No futuro, os números recebidos pelo usuário passarão automaticamente pelo aparelho do motorista, e o usuário vai receber uma confirmação no seu celular (como uma vibração).

