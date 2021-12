Geral Veja o que dá para comprar com os 350 milhões de reais da Mega da Virada

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2021

O sorteio corre na próxima sexta-feira (31), a partir das 20h. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Já imaginou começar 2022 com R$ 350 milhões na conta? É tanta “grana” que é preciso muito planejamento para começar a gastar e investir o dinheiro. Afinal, dá para comprar muita coisa com essa “bufunfa” toda. E para quem está apostando na Mega da Virada deste ano, as esperanças estão renovadas e prontas para o sorteio que corre na próxima sexta-feira (31), a partir das 20h.

Para quem deseja concorrer ao prêmio e não fez apostas, ainda há tempo, já que os apostadores podem escolher os números até o dia do sorteio, às 17h.

Para quem já está com o pensamento positivo e no prêmio milionário, é hora mesmo de saber o que se pode comprar com todo esse dinheiro. Confira o que dá para comprar com os R$ 350 milhões do prêmio da loteria de fim de ano no Brasil e fora dele:

– Comprar o equivalente a 16 ilhas Johnny Cay, localizada nas Bahamas: Ela é única, só seria possível comprar uma Johnny Cay. Porém, com o seu valor atual de US$ 6 milhões – R$ 22 milhões na cotação atual –, seria possível ao ganhador da Mega da Virada deste ano comprar o equivalente a 16 ilhas como esta nas Bahamas. Imagina ser dono de vistas maravilhosas, duas praias e águas cristalinas?

– Comprar cerca de três Bugatti La Voiture Noire, o carro mais caro do mundo: Conhecido como o carro mais caro do mundo, só existe uma unidade dele no mundo. Mas, se houvesse mais dele, seria possível que o apostador vencedor da Mega da Virada comprasse três Bugatti. Esse é simplesmente o carro de Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores de futebol do mundo. O carro esportivo foi vendido custando US$ 18,7 milhões, o equivalente a R$ 104.725.610.

– Comprar 74 coberturas no maior prédio da América Latina, em Balneário Camboriú: Sim, ganhador, você pode ter uma, ou melhor, 74 coberturas iguais ou parecidas com a de Neymar no maior prédio da América Latina. Ainda em construção, cada cobertura no condomínio de luxo em Santa Catarina custa cerca de R$ 4,7 milhões.

– Comprar o jatinho mais caro do Brasil: Ter um Bombardier Global 6000 não é para muitos. E o ganhador da Mega da Virada pode ter um. O jatinho, um dos melhores e mais caros do Brasil, custa em média US$ 62 milhões, justamente os R$ 350 milhões do ganhador do sorteio da loteria de fim de ano.

– Comprar 2.566 iPhones 13 PRO: Recente lançamento da Apple e um dos telefones mais caros do mundo, o iPhone 13 PRO, avaliado em R$ 13.639,12, é objeto de desejo de muitos. O ganhador do prêmio milionário poderia montar um “arsenal” de iPhones desses, comprando cerca de 2.566 unidades. Dá até para presentear família e amigos, e fazer um Natal fora de época, não é mesmo?

– Pagar um ano e meio de “aluguel” no castelo de Buckingham: Se o castelo de Buckingham fosse alugado, seu custo mensal seria de R$ 19 milhões. Isso significa que o ganhador dos R$ 350 milhões conseguiria, com o prêmio, passar cerca de um ano e meio no castelo.

Prêmio dividido

A Mega da Virada não acumula. E, caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio é dividido entre os acertadores de cinco números. E por assim vai.

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 17h da sexta-feira (31) nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Online e pelo app Loterias Caixa, disponível nas plataformas Android e iOS. Clientes da Caixa podem fazer suas apostas pelo aplicativo do banco. As informações são do jornal O Estado de Minas.

