Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2024

No palco, a espera pelo Ano Novo será animada por diversas atrações musicais locais e nacionais. (Foto: Reprodução)

A festa de Réveillon no Parque Harmonia, em Porto Alegre, começa às 17h20min de terça-feira (31), com previsão de encerramento às 3h de 1º de janeiro de 2025. A participação é gratuita, com entrada pelo Pórtico das Missões (acesso A) ou pela Casa do Gaúcho (acesso E). A saída ocorrerá pelos demais pórticos e acessos do parque.

Para garantir a segurança e tranquilidade do público que passar a virada no local, a prefeitura e a GAM3 Parks, juntamente com órgãos estaduais, estarão mobilizados na área da festa. À meia-noite, o céu será iluminado por uma chuva de fogos de artifício, com duração prevista de 8 minutos – a atividade respeitará a legislação estadual sobre ruídos.

No palco, a espera pelo Ano Novo será animada por diversas atrações musicais locais e nacionais: Lauana Prado; Só Pra Contrariar; Papas da Língua; Alma Gaudéria; Luiza Barbosa; Estado Maior da Restinga; Gangster; DKG; A Figa; Viny e DJ Capu.

O público poderá levar a sua própria bebida, exceção para copos e garrafas de vidro (permitidas garrafas de espumante).

Segurança

O esquema inclui efetivos da Guarda Municipal e da Diretoria Geral de Fiscalização, ambos da Secretaria Municipal de Segurança, além da Brigada Militar e Polícia Civil. Também haverá segurança privada contratada pela GAM3 Parks, concessionária do Parque.

Gastronomia

Food trucks estarão disponíveis para atender à demanda de alimentação durante o evento, além dos restaurantes do perímetro.

Saúde

Haverá a presença estratégica de ambulâncias e um posto de atendimento médico equipado. Essa infraestrutura será distribuída ao longo da área do evento, assegurando a cobertura e pronto atendimento em qualquer eventualidade.

Limpeza

Após a festa, os serviços de limpeza entrarão em ação para garantir a restauração da área. O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) fará o serviço das avenidas e ruas do entorno com cerca de 100 garis e um caminhão compactador. A GAM3 cuidará da limpeza e manutenção do Parque.

Transporte

Estarão operacionais as paradas de ônibus da avenida Mauá com a rua Gen. Bento Martins, que atende as linhas M21 e M31 e C5, e da avenida Loureiro da Silva, em frente ao Colégio Parobé, que recebe as linhas M10 e M98, no sentido Centro/bairro. Além disso, oito carros extras atenderão a saída do evento, às 3h, nos eixos Norte, Leste e Sul.

Trânsito

Avenida Edvaldo Pereira Paiva – A partir das 7h do dia 31, estará bloqueada em ambos os sentidos, entre a rótula do Gasômetro e a Rótula das Cuias. O desvio sentido centro/bairro acontece pela Loureiro da Silva. Já no sentido bairro/centro será permitido o acesso de veículos ao estacionamento do parque da Harmonia tanto pela Edvaldo Pereira Paiva quanto pela rua Otávio Francisco Caruso da Rocha via Augusto de Carvalho.

Avenida Augusto de Carvalho – A partir da tarde do dia 31, será bloqueada na esquina da Loureiro da Silva. Os condutores que desejarem acessar a área do evento a partir do centro devem seguir pela Loureiro da Silva, rua Antônio Klinger Filho, Borges de Medeiros e Aureliano de Figueiredo Pinto, escolhendo um dos acessos.

Táxis e Aplicativos

Na avenida Loureiro da Silva, nas proximidades da Receita Federal, será instalado um ponto de embarque e desembarque para táxis e veículos por aplicativos. Além disso, outros pontos de táxi estarão situados na Augusto de Carvalho, na Rótula das Cuias e na rua Ibanor Tartarotti. Já os pontos exclusivos para embarque e desembarque de aplicativos estão localizados na Augusto de Carvalho e na Loureiro da Silva.

Estacionamento

O estacionamento no local é pago, com 1,2 mil vagas disponíveis no Parque Harmonia. Os pontos de entrada são via Casa do Gaúcho, via Rótula das Cuias e Setor Leste (avenida Augusto de Carvalho). As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

