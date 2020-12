Porto Alegre Saiba o que abre e fecha na virada do ano em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O comércio de rua abre normalmente nesta quarta-feira e opera até as 18h na quinta-feira Foto: Reprodução O comércio de rua abre normalmente nesta quarta-feira e opera até as 18h na quinta-feira. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os serviços públicos estaduais e municipais (em Porto Alegre) sofrem alterações em razão do feriado da virada de ano.

A Farmácia de Medicamentos Especiais e o Hemocentro (ambos administrados pelo governo estadual) não abrirão nas próximas quinta, sexta-feira e sábado. Os serviços do Tudo Fácil permanecem sendo realizados via telefone (3288.9364), ou através dos canais digitais, nestas quarta e quinta-feira.

Bancos

Em relação aos bancos públicos e privados, o último dia útil do ano para atendimento ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias, é esta quarta-feira (30).

Já na quinta-feira (31), as instituições financeiras não abrem. Assim, os correntistas poderão utilizar os aplicativos, internet banking ou caixas eletrônicos para fazer transações financeiras e agendar pagamentos para depois do feriadão.

Transportes públicos

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) esclarece que em razão do feriado do feriado de Ano-Novo, o transporte coletivo vai operar na quinta-feira com tabela horária de dias úteis, enquanto na sexta-feira, a tabela vigente é a de domingo, que corresponde à de feriado. No sábado e no domingo, os ônibus vão operar conforme os respectivos horários de fim de semana.

A Trensurb também atende com horários reduzidos no dia 31. Os trens vão operar conforme tabela horária especial em função da demanda reduzida, especialmente no turno da tarde. Nos dias 1º, 2 e 3 de janeiro, as locomotivas circularão conforme tabela horária de domingo e feriado, com viagens de 20 em 20 minutos ao longo do dia, em ambos os sentidos – e de 23 a 25 minutos após as 20h.

Correios

Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, as agências do Rio Grande do Sul não abrem. As unidades voltarão a funcionar na segunda, 4 de janeiro. No sábado, abrem agências em Porto Alegre (Agência Avenida Otto Niemeyer), Cachoeirinha, Santa Maria e Uruguaiana, durante a manhã.

Lojas

O comércio de rua abre normalmente nesta quarta-feira e opera até as 18h na quinta-feira. O Mercado Público de Porto Alegre abre das 7h30min às 19h30min nesta quarta-feira, funciona até as 17h na quinta-feira e fecha na sexta-feira, reabrindo no sábado. A abertura de praças de alimentação nos shoppings é opcional no dia 1º de janeiro.

Urgência

Os serviços de emergência, como hospitais, Samu (192), CIT (Centro de Informações Toxicológicas) – 0800 721-3000 – e Disque Vigilância (150) mantêm regime de plantão 24 horas.

Pronto-atendimentos 24h na Capital:

– PA Cruzeiro do Sul (rua Professor Manoel Lobato, 151, bairro Santa Tereza);

– PA Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410, bairro Bom Jesus);

– PA Lomba do Pinheiro (estrada João de Oliveira Remião, 5120, parada 12, bairro Lomba do Pinheiro);

– PA de Saúde Mental IAPI (rua Valentim Vicentini, s/nº, bairro IAPI);

– UPA Zona Norte Moacyr Scliar (rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil, bairro São Sebastião).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre