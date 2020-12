Mundo Boeing 737 Max faz primeiro voo comercial nos Estados Unidos em quase dois anos

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2020

Modelo foi proibido de voar após dois acidentes deixarem 346 mortos Foto: Reprodução Modelo foi proibido de voar após dois acidentes deixarem 346 mortos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um Boeing 737 Max da American Airlines decolou nesta terça-feira (29) de Miami rumo a Nova York, no primeiro voo comercial desse modelo nos Estados Unidos após quase dois anos de paralisação mundial devido a dois acidentes, que deixaram 346 mortos, em 2018 e 2019.

O voo 718 partiu do Aeroporto Internacional de Miami no final da manhã desta terça e pousou no Aeroporto LaGuardia, em Nova York, um pouco antes do previsto.

A American Airlines planeja voar o jato entre Miami e Nova York até 4 de janeiro antes de adicionar novas rotas.

O 737 Max foi proibido em março de 2019 depois que um acidente da Lion Air em outubro de 2018 na Indonésia deixou 189 mortos, seguido por um acidente da Ethiopian Airlines, na Etiópia, que causou a morte de todas as 157 pessoas a bordo cinco meses depois.

