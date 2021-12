Porto Alegre Saiba o que abre ou não em Porto Alegre nesta sexta e sábado, com o feriado de Ano Novo

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2021

Supermercados e shoppings estarão fechados no dia 1º. (Foto: EBC)

A prefeitura de Porto Alegre mantém parcialmente o atendimento à população na sexta-feira (31), com regime de plantão em serviços essenciais. O comércio, por sua vez, devem fechar por volta das 18h, sendo que bancos não abrem e lotéricas encerram no começo da tarde. Já no sábado (1º), feriado de Ano Novo, a disponibilidade varia conforme o órgão, ao passo que estabelecimentos como supermercados e shoppings estarão fechados.

– Transporte público: o transporte coletivo opera com tabela de dia útil nesta sexta-feira, mas com redução de 20% na oferta de viagens e garantia de manutenção dos primeiros e últimos horários. Sábado e domingo, o sistema é de feriado e fim de semana. Passageiros podem consultar horários e itinerários em tempo real na função GPS do aplicativo do Cartão TRI, disponível para smartphone.

– Saúde: os pronto-atendimentos e hospitais municipais (HPS e Infantil Presidente Vargas) permanecerão abertos em tempo integral. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pode ser acionado pelo telefone 192.

– Vacinação contra covid e gripe: até o meio-dia desta sexta-feira, sendo retomada normalmente na segunda-feira. Lista de postos e outros endereços em prefeitura.poa.br.

– Atendimento 156+POA: mantido atendimento 24 horas para solicitações de serviços como poda de árvores, iluminação pública, conservação de vias, coleta de lixo, esgoto pluvial, serviços de trânsito, água, esgoto sanitário, denúncias de vandalismo.

– Mercado Público (Centro Histórico): aberto até as 17h desta sexta e fechado no sábado.

– Limpeza Urbana: o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) trabalhará normalmente com todas as coletas durante o feriado: domiciliar, seletiva e de lixo público.

– Defesa Civil: mantém plantão de 24 horas pelo telefone 199 para atendimento de urgências em situação de risco.

– Conselho Tutelar: atendimento das 8h às 18h desta sexta-feira em regime de plantão centralizado e das 18h às 8h em sistema noturna na rua Fernando Machado nº 657 (Centro Histórico).

Segurança pública

– Centro Integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre (Ceic): também permanece com atividades inalteradas, operando 24 horas por dia. O videomonitoramento acompanha a mobilidade urbana e a segurança pública, além dos serviços de saúde e limpeza urbana, além de situações de risco e emergência.

– Guarda Municipal: equipes estarão em parques e praças, além da fiscalização de aglomerações e festas clandestinas. A vigilância fixa e motorizada atende postos de saúde, secretarias e prédios municipais. A Central de Operações da Guarda Municipal atende pelos telefones 153 e 156.

