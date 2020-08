A maioria das pessoas vive em um mundo “obesogênico” de baixa atividade e alto consumo de alimentos, e é preciso esforço constante para permanecer ativo e comer de forma inteligente e saudável. Mas por que é tão fácil tomar decisões erradas? Uma explicação cita algo chamado fadiga de decisão. De acordo com esse conceito, somos confrontados com inúmeras escolhas ao longo do dia, mas só podemos tomar um certo número de decisões fundamentadas antes que nosso julgamento se torne negligente.

A vida hiperocupada de muitas pessoas os faz malabarismos constantemente. Como resultado, eles ficam sem energia psíquica para gerar consistentemente autodisciplina suficiente para se exercitar, cuidar do que comem e seguir as diretrizes de saúde.

Roy Baumeister, um dos gurus da pesquisa sobre fadiga de decisão e professor de psicologia na Florida State University, descreve os resultados de um experimento simples envolvendo, de todas as coisas, biscoitos e geometria:

Muitos estudos descobriram que as pessoas têm um desempenho relativamente ruim em testes de autocontrole quando se engajam em um ato anterior de autocontrole aparentemente não relacionado. Por exemplo, em um estudo em meu laboratório, convidamos alguns alunos a comer biscoitos de chocolate recém-assados ​​e pedimos a outros que resistissem aos biscoitos e mastigassem rabanetes. Em seguida, demos a eles enigmas de geometria impossíveis de resolver. Os alunos que comeram os biscoitos trabalharam nos quebra-cabeças por 20 minutos, em média. Mas os alunos que resistiram aos tentadores biscoitos desistiram após uma média de oito minutos. Tais estudos sugerem que alguma força de vontade foi gasta na primeira tarefa, deixando menos para a segunda.

Este teste ajuda a explicar porque a fadiga da privação do sono e o trabalho por turnos estão associados ao ganho de peso. Em um estudo usando imagens cerebrais para entender o que a privação de sono causa no controle do apetite, aqueles que não dormiam tendiam a comer mesmo quando não estavam com fome.

Doze sujeitos do sexo masculino com peso normal foram examinados em duas sessões de forma contrabalançada: após uma noite de privação total de sono e uma noite de sono. Na manhã após a privação total de sono ou sono, a ativação neural foi medida por ressonância magnética funcional. Avaliações de fome e concentrações de glicose no plasma em jejum matinal foram avaliadas antes da varredura, assim como avaliações de apetite em resposta a imagens de alimentos após a varredura… a privação total de sono foi associada a um aumento da ativação no córtex cingulado anterior direito em resposta a imagens de alimentos, independente do conteúdo calórico e avaliações de fome pré-varredura. A fome auto-relatada após a vigília noturna foi aumentada, mas o mais importante, nenhuma mudança na concentração de glicose no plasma em jejum foi encontrada.

Esses resultados fornecem evidências de que a perda aguda de sono aumenta o processamento do estímulo hedônico no cérebro subjacente ao impulso de consumir alimentos, independentemente dos níveis de glicose no plasma. Essas descobertas destacam um mecanismo potencialmente importante que contribui para os níveis crescentes de obesidade na sociedade ocidental.

Pessoas cansadas são menos capazes de praticar o autocontrole do que aquelas que têm uma boa noite de sono. Além disso, eles também são mais estimulados pelo que pode ser descrito como junk food. (É difícil imaginar alguém desejando aipo e cenoura quando está privado de sono.) Existem evidências de que a privação de sono também torna as pessoas menos ativas.

Tudo isso é consistente com a ideia de que temos uma quantidade limitada de força de vontade – e qualquer tipo de fadiga prejudica nossa capacidade de fazer boas escolhas. Isso se torna um desastre de saúde pública em um ambiente onde a escolha doentia é frequentemente o padrão.

Gerenciando a fadiga da decisão

Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a navegar no campo minado da fadiga da decisão em que todos vivemos:

1-Exercite-se logo de manhã, antes que o dia pegue você. Muitos praticantes de exercícios habituais fazem isso. Eles podem estar inadvertidamente gerenciando a fadiga da decisão.

2-Tire a comida trash do seu ambiente. Menos decisões significarão menos fadiga de decisão. Evite colocar o doce no carrinho para não ter que se esforçar para mantê-lo na despensa.

3-Transforme a atividade física nas tarefas diárias. Se possível, use o deslocamento ativo para ir ao trabalho.

4-Reduza a tomada de decisão. Pense nas coisas rotineiras que podem se tornar automáticas – desde o que você come no almoço até o local onde mora. O técnico de futebol Nick Saban come a mesma coisa todos os dias para limitar o número de decisões triviais que toma. E escolheu ficar em uma cidade pequena para não perder tempo dirigindo.

5-Gerencie seu mundo eletrônico. Para muitos de nós, o dia é artificialmente estendido e o tempo de sono é espremido pelas redes sociais. A maior parte da comunicação pode esperar. Ter 30 minutos extras de sono ajudará você a fazer as escolhas certas.