Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2022

Há 4 anos, houve 212 reclamações contra 98 empresas que desrespeitaram a liberdade de escolha dos funcionários.(Foto: Reprodução)

A dez dias do segundo turno das eleições, o número de denúncias de assédio eleitoral contra empregadores tem aumentado em todo o País. O Ministério Público do Trabalho (MPT) divulgou informações, nesta quinta-feira (20), para ajudar o funcionário a reconhecer situações ilegais dentro do local de trabalho.

Veja como identificar o assédio e o que fazer, caso tenha sido vítima.

Assédio ou coação eleitoral no trabalho ocorre quando o funcionário – no ambiente de trabalho ou em situações relacionadas – se sente intimidado, ameaçado, humilhado ou constrangido por um empregador ou colega de trabalho que age com o objetivo de influenciar ou manipular o voto, manifestação política, apoio ou orientação política.

Situações como essa também costumam atingir terceirizados, estagiários, aprendizes, candidatos a emprego, voluntários, fornecedores, entre outros. Todos são vítimas.

Atos que configuram assédio eleitoral podem se configurar em promessas de benefícios ou vantagens, ameaças, violências físicas ou psicológicas, constrangimentos ou humilhações com a finalidade de direcionar o voto dos trabalhadores em determinado candidato nas eleições.

Quem pratica assédio eleitoral, em geral, está relacionado aos empregadores. Mas também pode ser praticado por representantes da empresa, colegas de trabalho ou terceiros.

O assédio eleitoral no trabalho ocorre no ambiente da empresa, nas atividades externas relacionadas ao trabalho, no trabalho remoto ou nas redes sociais. Também pode acontecer nos treinamentos, eventos, locais de descanso ou nos deslocamentos.

Material de campanha – O empregador não pode expor material de propaganda eleitoral no ambiente de trabalho. A prática é proibida por lei. Isso inclui o uso de camisetas, bonés e vestimentas relativas aos candidatos.

Liberação para voto – As empresas são obrigadas a liberar os funcionários no dia da eleição a tempo de exercer o direito ao voto, sem exigência de compensação de horas. Impedir ou embaraçar o exercício do voto é crime eleitoral, com pena de detenção e multa.

Como provar o assédio eleitoral – O trabalhador que se enquadra em quaisquer dessas opções pode comprovar o assédio eleitoral por meio de fotos, vídeos, mensagens, documentos ou testemunhas.

Como denunciar – Informações de como denunciar casos de assédio eleitoral no Rio Grande do Sul podem ser obtidas pelo telefone do MPT-RS: (51) 3284-3000.

