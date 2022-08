Saúde Saiba o que é um CRM médico e como consultar

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2022

A consulta do CRM médico é feita pelo site do Conselho Federal de Medicina. Foto: Reprodução

A maioria das áreas, incluindo a Medicina, possui um registro específico, que identifica cada profissional. A utilização dessa numeração é indispensável para a atuação. Apesar disso, muitas pessoas ainda não sabem o que é, como obter e como consultar CRM médico.

O Conselho Regional de Medicina (CRM) é o sistema de registro responsável por cadastrar os médicos que concluíram a graduação. Mais que isso, ele funciona como uma autorização para cada profissional trabalhar, estando sempre visível aos pacientes.

Geralmente, o CRM médico é apresentado no carimbo utilizado nos receituários, acompanhado do nome completo, da assinatura e da especialidade do profissional. Também é comum identificar o CRM na placa de entrada de consultórios particulares, junto ao nome do especialista.

No caso de médicos especialistas, além do CRM, há o número do registro de qualificação de especialista (RQE). Ele é indispensável para quem concluiu uma residência e vai atuar em subespecialidades, como dermatologia, cardiologia e outras. Feito como um registro à parte, ele atesta a experiência na área.

O CRM possui seis números acompanhados da sigla do Estado em que o médico foi registrado. Por exemplo, se o profissional é do Rio Grande do Sul, o código será 000000/RS.

Qual é a utilidade?

Mais que identificar cada médico, ele permite a atuação na área da saúde. Por mais que o profissional tenha a formação concluída, sem o CRM, ele atua infringindo a lei, visto que essa documentação é exigida em todo o território nacional.

O CRM do médico também é utilizado para vinculações e desvinculações às instituições, transferências entre os locais de trabalho (hospitais e clínicas) em outro estado. Como o código varia entre as diferentes regiões do país, é necessário fazer uma inscrição secundária ou uma transferência definitiva para outro local.

Essa identificação também é indispensável para as atividades do conselho de medicina de cada localidade. O órgão a utiliza para analisar irregularidades, fiscalizar a atuação dos médicos e realizar vistorias em clínicas e hospitais, que podem levar a processos de cassação da licença médica.

Além disso, o CRM pode ser utilizado pelo paciente para notificar o conselho quando surgem complicações em atendimentos, tratamentos e cirurgias. Assim, cada negligência é notificada, e o médico pode ser investigado.

Como consultar?

A consulta do CRM médico é feita pelo site do Conselho Federal de Medicina (CFM). Ao acessar o portal, basta clicar na categoria “serviços” e em “busca por médicos”.

Nessa parte, é preciso preencher o máximo de informações possíveis para ampliar os resultados da busca.

