Tecnologia Saiba o que faz o Brasil ser o segundo maior mercado do WhatsApp no mundo

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2023

197 milhões de pessoas usam a plataforma no Brasil, segundo estimativa da Meta. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brasil é chave para o WhatsApp. O País conta com uma das maiores penetrações de uso do app no mundo: são 197 milhões de usuários da plataforma no Brasil, segundo estimativa da Meta. Trata-se do segundo maior mercado da plataforma no mundo, atrás da Índia e à frente da Indonésia – que são os três maiores.

Virou uma potência não apenas para o varejo e os bancos, como também para as empresas que usam APIs, escritórios que usam o app similar ao Slack, e por aí vai. “Temos um ecossistema grande e vasto. Assim, acreditamos que toda conexão é uma oportunidade de estreitar relações [com os clientes], e também capturar novos leads e focar em conversões”, disse durante o WhatsApp Summit 2023 o vice-presidente da Meta para o Brasil, Conrado Leister.

Ele continuou o discurso afirmando que vê atualmente muita aplicação do app de mensageria principalmente no “mercado financeiro, varejo, aviação, seguros. Pois existe a necessidade desses setores em focar no relacionamento entre as empresas e os seus consumidores”.

Porque as empresas usam o WhatsApp? Mais do que o WhatsApp ter uma base de milhões de usuários, são usuários ativos. “Todo mundo que usa o WhatsApp no Brasil, o usa ativamente, o tempo todo abrindo e tal. Então, é natural que essas empresas usem essa base que já está lá, porque não tem uma curva de aprendizado, você não tem que fazer ninguém baixar nenhum aplicativo, já está todo mundo ali”, conta Horn.

Mas, além de as pessoas estarem ativas, o tempo todo, no WhatsApp, elas querem se relacionar com as empresas por meio do app:

– 80% dos brasileiros concordam que mensagens são sua forma preferida de se comunicar com uma empresa;

– 81% dos brasileiros acham que é mais fácil enviar mensagem para uma empresa do que lidar com um site;

– 79% dos brasileiros se sentem frustrados quando uma empresa não oferece mensagens como uma opção de contato.

Horn ainda traz duas dicas para você criar bons relacionamentos com os seus clientes e, consequentemente, aumentar as vendas.

– 1 – Relevância da mensagem: “É muito importante a relevância das mensagens. A gente sabe que o WhatsApp tem taxas de conversão muito altas em todos os momentos da jornada porque ele é relevante para nós como usuários”, conta. Por quê? “A gente sabe que quando a gente abre o WhatsApp, a gente não tem spam ali. O que acontece, por exemplo, no e-mail. Então, essa relevância da mensagem é muito importante. O usuário tem que perceber a mensagem que a empresa está mandando para ele como uma mensagem relevante”, afirma Horn.

– 2 – Mensagem conveniente: “E segundo, essa mensagem tem que ser conveniente. Ela tem que chegar no momento adequado. Então, o dia da semana que você envia, a hora em que você envia, a imagem que você usa na mensagem, o tom de voz, o tamanho do texto, tudo isso conta para que a mensagem seja considerada conveniente pelo consumidor”, conclui o executivo. As informações são do portal de notícias Terra.

2023-08-24