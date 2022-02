Porto Alegre Saiba o que funciona nos serviços municipais em Porto Alegre durante o carnaval

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2022

Os prontos atendimentos e hospitais do município – HPS e Hospital Materno Infantil Presidente Vargas - permanecerão abertos 24 horas para atender a população.

Os órgãos municipais que desempenham serviços essenciais em Porto Alegre funcionam em regime de plantão no feriado de carnaval. Para o serviço público foi definido ponto facultativo de segunda-feira (28), à Quarta-feira de Cinzas (2), até o meio-dia.

Atendimento 156+POA

Atendimento 24 horas, todos os dias da semana (inclusive feriados), para solicitações de serviços, como poda de árvores, iluminação pública, conservação de vias, coleta de lixo, esgoto pluvial, serviços de trânsito, água, esgoto sanitário, denúncias de vandalismo.

Trânsito e transporte

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que o setor de Atendimento ao Cidadão, na rua Erico Verissimo, não terá expediente externo de atendimento ao público nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, segunda e terça-feira, da mesma forma que os demais setores internos da empresa. Os serviços serão retomados no dia 2, Quarta-feira de Cinzas, a partir das 12h. Já o atendimento especial para idosos e PCDs, realizado pela na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social (avenida João Pessoa com Venâncio Aires), funciona normalmente segunda, terça e quarta.

As linhas circulam com tabela horária especial na segunda-feira (28) e de sábado na terça-feira, 1º de março. A tabela especial possui uma oferta de horários superior a tabela de sábado com atendimento reforçado e primeiros e últimos horários ajustados nas linhas de maior demanda. Na segunda e na terça as linhas que atendem a orla do Guaíba também serão ativadas. Os horários e localização em tempo real dos coletivos podem ser acessados na função GPS do aplicativo do TRI.

Saúde

Os prontos atendimentos e hospitais do município – HPS (Hospital de Pronto Socorro) e HMIPV (Hospital Materno Infantil Presidente Vargas) – permanecerão abertos 24 horas para atender a população. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) pode ser acionado pelo telefone 192. A Equipe de Regulação Hospitalar e o plantão de notificação epidemiológica seguem funcionando. Com relação às farmácias distritais, apenas a Santa Marta irá funcionar na segunda (28) e terça, 1º, das 9h às 17h. As demais retomam os atendimentos na quarta-feira (2). A vacinação contra a covid-19 de crianças e adultos e atendimentos clínicos e odontológicos serão mantidos em pontos específicos. Os locais serão divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde nesta sexta-feira, 25.

Pronto-atendimentos 24h

– PA Cruzeiro do Sul (rua Professor Manoel Lobato, 151, Santa Tereza);

– PA Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410, Bom Jesus);

– PA Lomba do Pinheiro (estrada João de Oliveira Remião, 5120, parada 12, Lomba do Pinheiro);

– PA de Saúde Mental IAPI (rua Valentim Vicentini, s/nº – fone: 3289-3456);

– UPA Zona Norte Moacyr Scliar (rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil – fone: 3368-1619).

Água, esgoto e drenagem

Fone 156, opção 2: atendimento diário 24h por dia, para registrar vazamentos de água, extravasamentos de esgoto cloacal e pluvial e solicitar serviços operacionais. Atendimento do Dmae ocorre também pelo app 156+POA e pelo whatsapp (51) 99332.8170. Para solicitação de serviços da área comercial nos postos de atendimento da Rua José Montaury e da avenida Cristiano Fischer, 2.402, é necessário agendar dia e horário via site agendadmae.portoalegre.rs.gov.br. Os atendimentos presenciais via agendamento, bem como os canais de Chat e E-mail fecham no dia 28 retornam no dia 2 de março às 12h. Os serviços agendados são referentes a revisão de consumo, alteração de titularidade, benefício por vazamentos, ligações de água, desligamento, deslocamento de quadro e negociação de débitos.

Assistência Social e Trabalho

Atendimento 24h pelos telefones (51) 3289 4994 ou pelo 156 opção 7 na Central de Abordagem. Na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social (av. João Pessoa, 1105), os serviços essenciais e de atendimento ao público, como Centro de Referência dos Direitos Humanos, o Centro de Referência da Mulher, a loja da EPTC e o Cadastro Único funcionarão normalmente. O Sine não irá operar e o Conselho Tutelar atenderá por meio do Plantão Centralizado, na nua Fernando Machado, 657 (telefones 51-3289.8485 e 3289.2020).

Ceic

O Ceic (Centro Integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre) opera 24 horas por dia. O videomonitoramento acompanha a mobilidade urbana e a segurança pública, além dos serviços de saúde e limpeza urbana. O Ceic também atua no atendimento a situações de risco e emergência.

Guarda Municipal

As equipes estarão em parques e praças, além da fiscalização de aglomerações e festas clandestinas. A vigilância fixa e motorizada atende postos de saúde, secretarias e prédios municipais. A Central de Operações da GM atende 24 horas pelo telefone 153 e 156.

